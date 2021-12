Y en la recta final de 2021: Se registra sismo de magnitud 5.3 en Oaxaca

Mientras en CDMX y otras partes de México nos quedamos con cara de WTF?! al ver la noticia, parece que los habitantes de Oaxaca tuvieron un gran susto gracias a un sismo que se registró al sureste del estado y el cual obligó a muchos a desalojar casas y edificios. ¡No puede ser!

Porque el 2021 no se acaba y nos sigue dando tela de donde cortar (y de muy mala manera, sin nos permiten decirlo), cerca de las 6:20 de la tarde de este domingo 5 de diciembre se registró un sismo de magnitud 5.3 al este de la localidad de Crucecita, en Oaxaca. De acuerdo con los primeros reportes, no se reportan daños materiales ni personas heridas.

El sismo se percibió en Oaxaca, pero no en la CDMX

Si bien la magnitud del temblor no fue poca cosa, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano informó que la alerta no sonó debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales de Oaxaca, quienes ya realizan una evaluación preliminar de la zona.

En redes sociales comenzaron a viralizarse fotos de personas que se encontraban en las calles de Oaxaca. Y es que a comparación de acá, en dicho estado sí se sintió el movimiento, por lo que la gente salió de casas, edificios y hasta centros comerciales con tal de ponerse a salvo. Vean a continuación de lo que estamos hablando:

#ULTIMAHORA | SE REPORTA #SISMO DE MAGNITUD 5.1 EN #OAXACA La noche de este domingo, se registró un sismo de magnitud 5.1 al sureste de #Crucecita, Estado de Oaxaca. Decenas de personas se evacuaron de centros comerciales de la citada localidad. pic.twitter.com/sEwVWcTOQm — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) December 6, 2021

Los niveles del mar no se han visto afectados por el temblor en Oaxaca

Luego del sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina, indicó que no hay variaciones importantes en el nivel del mar luego del movimiento telúrico. ¡Menos mal!