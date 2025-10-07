Estados pueden imponer seguro obligatorio a conductores por daños a terceros: SCJN

Lo que necesitas saber: La SCJN avaló la ley existente en Puebla, pero afirmó que se puede implementar en cualquier estado

En Puebla se dio una resolución que puede sentar las bases de algo más choncho a nivel nacional. Los conductores ahora están obligados a conseguir un seguro de responsabilidad civil para circular en las calles, el cual protege a terceros que resultan con afectaciones por accidentes de tránsito.

Se da en Puebla, pero se trata de una resolución de nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso decimos que ese estado podría ser solo el principio.

Foto: Captura de pantalla // @LauraMex

Avalan seguro obligatorio por daños a terceros en Puebla

Resulta que en Puebla existe algo llamado “Ley Manu”, una ley promovida tras la muerte en 2018 de Emmanuel Vara Zenteno en un accidente vial. En esta se establece la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil para toda persona que quiera conducir un vehículo motorizado en el estado.

Pero como alguien interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, la cosa se fue hasta la SCJN. Bueno, con seis votos a favor, se avaló la constitucionalidad de la misma, pues la Suprema Corte considera que el seguro obligatorio no vulnera el derecho de movilidad ni libre tránsito, mientras protege a terceros y víctimas de accidentes viales.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Habrá sanción por no tener el seguro de responsabilidad civil

Importante mencionar que eso de obligatorio no es un decir. Las personas que no cuenten con éste y salgan a circular por las calles, podrían recibir una multa de hasta 4 mil pesos (¿te parece mucho? Pues buscaban que se suspendiera la licencia del conductor o conductora por 10 años, pero la Corte lo consideró excesivo).

En resumen, el seguro debe ser contratado por el propietario o propietaria del vehículo motorizado, y cubrir los gastos de terceros que genere cualquier siniestro o accidente donde se vea involucrado o involucrada.

La SCJN reconoció, según retoma Entorno MX, que representa una desembolsada extra de dinero, pero consideran que se trata de un mecanismo de protección necesario, tanto para quien conduce, como para quien pueda resultar afectado por un accidente de tránsito.

Y aunque por el momento esa ley queda avalada en Puebla, la resolución de la SCJN establece que es válida ahí porque todas las entidades federativas tienen la facultad de implementar seguros obligatorios de responsabilidad civil a nivel local, lo que significa que se podría aplicar en cualquier estado del país, siempre y cuando así se determine en sus legislaciones.