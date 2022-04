Por si andaban con el pendiente: ¿Semana Santa son días de descanso oficial?

Sabemos que quieres flojear y tener un fin largo, pero, ¿sabes si los días de Semana Santa son de descanso oficial? Acá te explicamos lo que señala la Ley Federal del Trabajo, la cual establece cuáles son los días de descanso obligatorio en México.

¿Los días de Semana Santa son de descanso oficial?

Si tenías pensado planear unas pequeñas vacaciones, irte un fin largo a la playa o simplemente pasarla en tu casa con un Acapulco en la azotea o salir de fiesta con tus amigos, mejor primero échale un vistazo a lo que señala la Ley Federal del Trabajo sobre los días de descanso oficial y obligatorios.

Pues sí, lamentablemente tenemos una mala noticia para tus planes de querer echar la flojera a gusto, pues de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los días de Semana Santa no son de descanso oficial y obligatorio, por lo que ve desempacando el traje de baño y mejor prepara tu corbata y saco, que vas a tener que trabajar… a menos que la empresa u organización donde labores decida dártelos.

¿Cuáles son los días oficiales de descanso?

Por si andabas con el pendiente, y para que no estés tan triste después de enterarte que los días de Semana Santa no son oficiales para descansar, te decimos que días sí son obligatorios y deben darte en tu trabajo para levantarte hasta mediodía y no hacer nada, solo echarte en el sillón a ver películas.

Es justo en el mismo artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo donde podemos encontrar los días oficiales:

Lunes 7 de febrero en conmemoración del 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana

Lunes 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez

Domingo 1º de mayo

Viernes 16 de septiembre

Lunes 21 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana

Domingo 25 de diciembre

Ya sabiendo todo esto, no te achicopales y mejor planea tus siguientes vacaciones tomando en cuenta estas fechas oficiales.