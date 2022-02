Miren nomás al Senado: Apenas regresan de vacaciones, faltó la mitad… y se regalan puente de 6 días.

Qué vida se dan los senadores en México. No bastándoles con que ellos apenas andan empezando el año laboral —ahorita les contamos más al respecto—, también vieron la oportunidad de regalarse unos días más de vacaciones. Aprovecharán el puente que se avecina en febrero para tomarse 6 días de merecidísimo descanso.

Volverán a trabajar hasta el próximo 9 de febrero, miércoles.

La verdad es que sí está muy pasado de lanza agarrarse tantos días de puente, pero esta historia en el Senado tiene muchísimos detalles que, estamos seguros, les van a sacar una carcajada de la incredulidad.

Empecemos con la ridiculez de que la gran mayoría de los senadores apenas vienen regresando de vacaciones. Salvo los 18 miembros de la Comisión Permanente, los otros 100 regresaron a trabajar el pasado 1 de febrero —este martes— con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Luego, habrá que contarles que… ¡ni siquiera se pin$%& presentaron!

O sea que no les bastó con que tuvieran todo enero de vacaciones, no llegaron al primer día. De acuerdo con las cuentas del Excélsior —de la fabulosa cronista legislativa Leticia Robles De la Rosa— , el 47% de los Senadores no asistió a la primer sesión del 2022.

Exactamente fueron 60 pelados y pelados los que no fueron.

Y ya finalmente, para rematar, cuando llegó la sesión del 2 de febrero, tomaron su tiempo para discutir sus días de puente. Como se avecina el 5 de febrero, Aniversario de la Constitución, decidieron alargarse el puente.

No se van a presentar a la Cámara del Senado, a sesionar, hasta el próximo 9 de febrero. Miércoles.

¿Último dato curioso? Las sesiones presenciales durante estos años pandémicos, para evitar brotes de COVID —como el que tiene contagiados a más de 50 diputados en estos momentos—, se realizarán únicamente los días martes y miércoles… por lo que en el Senado no abrirán la cortina sino hasta el día 15.