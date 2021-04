Separan a Saúl Huerta de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados

Saúl Huerta no tuvo la suerte de Salgado Macedonio: mientras es investigado por abuso sexual, no será bien recibido en la bancada de Morena. Y parece que no podrá volver, porque ya le salió otra acusación.

Pero bueno… con la novedad de que Saúl Huerta ya fue separado de la bancada de Morena en San Lázaro. Esta noticia la confirmó el líder del grupo parlamentario, Ignacio abusó fuera de horario laboral Mier, quien horas antes indicó que la separación es en lo que las autoridades acreditan (o no) los actos que habría cometido su compañero de partido.

“Hace unos minutos por mayoría de votos, se decidió separar del grupo parlamentario de Morena al diputado Saúl Huerta”, señaló Mier Velazco por medio de sus redes sociales. De acuerdo con el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, hoy se notificará a la Mesa Directiva de San Lázaro que Huerta ya no juega con ellos.

La separación de Huerta se dio de volada. Apenas el sábado por la noche, Mier daba cuenta de su decisión de poner a consideración de los diputados la separación del susodicho, en lo que la Fiscalía dela CDMX se decide a imputar cargos por la denuncia de abuso sexual que ya pesa sobre el diputado federal.

“Respetuosamente solicitamos a las autoridades correspondientes, se agilice el proceso con relación al caso del diputado Saúl Huerta. Reiteró la disposición para coadyuvar en lo que se considere necesario”, agregó Mier… quien hace unos días se hacía bien güey, justificando que, en caso de que fueran ciertos las actos cometidos por Huerta, estos habían sido cometidos fuera de horario laboral… y, por lo tanto, no eran de su incumbencia.

Sale otra acusación contra de Saúl Huerta

Y en mientras que el diputado Saúl Huerta espera ver cómo le va en la investigación que la Fiscalía de la CDMX y emprendió por el caso de abuso cometido contra un menor de edad, en un hotel de la colonia Roma… pues ya le salió otra denuncia.

De acuerdo con Proceso, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que otro joven señala a Huerta como su presunto agresor. Según un comunicado citado por el portal periodístico, esta agresión del diputado habría ocurrido en 2019 y en condiciones similares a las del caso por el que el diputado federal fue detenido la semana pasada.