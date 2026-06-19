Lo que necesitas saber: De acuerdo con la presidenta, la idea es destacar el aporte que ha tenido el pato Merlín para proyectar una imagen positiva de México durante el Mundial 2026.

Seguramente ya escucharon sobre el pato Merlín, la nueva sensación del Mundial que se ha popularizado por apoyar a la selección mexicana. Bueno, pues ahora llegará a las mañaneras… y es que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que lo invitará a la conferencia en Palacio Nacional.

Meme de Los Simpson // Foto: Fox.

Sheinbaum invitará al pato Merlín a la mañanera

Y no, no es broma. Tan solo unos días después de que Merlín, el pato que vende aguas, se volviera viral por llevar la playera de la selección mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que lo invitará a su mañanera.

¿El motivo? De acuerdo con la mandataria, la idea es destacar su gran aporte para proyectar una imagen positiva de nuestro país durante el Mundial 2026.

“Habla de cómo somos los mexicanos (…) Es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos y además estas opiniones. No hay mejor propaganda que la de boca en boca”, señaló durante su conferencia.

Reunión con Merlín será antes que con maestros y familias buscadoras

Aunque hay algo en torno a esta invitación que está causando ruido en redes sociales. El querido pato llegará primero a Palacio Nacional antes que maestros y familias buscadoras (quienes han intentado reunirse con la presidenta sin tener éxito).

Y no nos malentiendas, no tenemos nada en contra de Merlín. La crítica es para la presidenta de México, quien volvió a demostrar que su prioridad es el Mundial y dar una buena imagen al resto del mundo… antes de resolver los problemas del país.

Pero bueno. Ahora, el pato Merlín logrará estar junto a la presidenta… gracias a volverse viral en redes y su curiosa historia que, si no conoces, por acá te la contamos: