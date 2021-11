Sigue la violencia en Zacatecas; encuentran cuerpos colgados en un puente

Mientras ayer había tensión en Zapopan por un operativo para encontrar a dos marinos secuestrados, la mañana de este jueves 18 de noviembre encontraron nueve cuerpos colgados de un puente en Zacatecas, por lo que las autoridades ya se encuentran investigando e identificando a estas personas sin vida.

Encuentran cuerpos en Zacatecas

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas dio a conocer la mañana fría de este jueves 18 de noviembre que se encontraron nueve cuerpos colgados de un puente en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, por lo que las autoridades comenzaron un operativo.

Según el reporte de las autoridades locales, el cual compartieron por medio de sus redes sociales oficiales, el hallazgo de las personas sin vida se dio exactamente en la carretera federal número 45, justo en el puente que lleva al municipio de Luis Moya, en Zacatecas.

Comienzan investigación tras hallazgo de cuerpos

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, luego de encontrar los nueve cuerpos colgados de un puente en Ciudad Cuauhtémoc, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) llevaron a cabo el procesamiento del lugar.

Además, aseguraron que ya estaban realizando un “intenso operativo” por parte de las diferentes corporaciones de seguridad para dar con los responsablse del “atroz hecho”. “En cuanto se tenga mayor información y avance el procedimiento del lugar, se informará de manera oportuna”, indicaron.

De acuerdo con Aristegui Noticias, no se sabe si este hallazgo está relacionado con lo que publicó apenas este miércoles el presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos, en su cuenta de Facebook.

“Son las 9:06 estoy juntó a la Fiscalía del Estado, levantando las denuncias de parte de los familiares directos, de las personas desaparecidas. En todo el día no he dejado de trabajar y buscar que vinieran a atender a los afectados, aunque la responsabilidad era de los familiares directos el ir a levantar denuncia al MP. No tengo compañeros policías que me acompañen, estoy solo atendiendo el problema”, escribió.

Por último, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Zacatecas informó que se mantiene un despliegue de las corporaciones policiales en la Zona Sur de la entidad y que se llevan a cabo, por parte de la Fiscalía del Estado, averiguaciones relacionadas con los cuerpos que se encontraron.