Lo que necesitas saber: Ya está activo el link para que empresas, escuelas y más negocios se registren y puedan obtener su constancia de participación.

Apunten bien la fecha para que no se vayan a espantar. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que el viernes 19 de septiembre del 2025 se realizará el segundo simulacro a nivel nacional.

Cada año se hace el simulacro el 19 de septiembre en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y del 2017. Por lo que se ha vuelto común escuchar la alarma sísmica, un sonido que pone nervioso a cualquiera.

Fotografía Cuartoscuro.

Segundo Simulacro Nacional del 2025

El segundo Simulacro Nacional es el viernes 19 de septiembre a las 12:00 hrs. Tal como sucedió en el primer ejercicio del año, la Coordinación Nacional ya activo el link para que escuelas, oficinas y fabricas públicas o privadas puedan inscribirse y obtener su constancia oficial de participación.

Recuerden que para realizar algunos trámites es necesario contar con dicha constancia, así que es importante registrarse. Para practicar la evacuación en caso de una emergencia y para cumplir con la ley. Acá les dejamos el link:

Fecha: Viernes 19 de septiembre del 2025

Hora: 12:00 hrs

Inscripción: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2025/

¿Llegará la alerta del simulacro a los celulares?

Seguramente el aviso del inicio del simulacro llegará en un mensaje de texto a los celulares de la Ciudad de México y área conurbada, tal como sucedió en el primer simulacro. Sin embargo, hay que esperar la confirmación de las autoridades.

La idea es avisar de forma masiva a las personas que no sepan sobre el simulacro y no generar pánico. Ese fue el mensaje que emitió la Alerta presidencial en abril del 2025.

Foto: @CNPC_MX

Registro para el Simulacro Nacional 2025

Acá les dejamos los datos que necesitan para hacer el registro. Tomen en cuenta que no todos los estados están expuestos a los efectos de un sismo, la Coordinación les da la opción de elegir la hipótesis que más se acerque a su región.

Ingresar un correo electrónico

Nombre del Responsable o Encargado

Tipo del inmueble

Hipótesis

A que sector pertenece tu inmueble Federal Estatal Municipal Privada

Propiedad del inmueble

¿Cuántas personas ocupan el inmueble? (Población fija)

¿Cuántas personas en promedio están de manera temporal en el inmueble? (Población flotante)

¿Existen personas con discapacidad? y ¿Cuántas?

Ahora que saben la fecha y horario del simulacro, corran la voz para que más personas se enteren.