Una fotografía de Pedro Valtierra nos muestra cómo fue que el tiempo se detuvo aquella mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando un sismo de magnitud 8.1 cimbró el Distrito Federal (hoy CDMX). Esa misma fecha, el 19S, reforzó su significado para la colectividad en 2017 y en este texto recurrimos a la experiencia de periodistas para conocer cómo fue la cobertura del primero.

Una cobertura sin recursos tecnológicos como el internet y la inmediatez que puede ofrecer, los celulares, las cámaras digitales, las redes sociales y, por otra parte —esto ya no tiene que ver con tecnología—, la apertura de los gobiernos para hablar de una emergencia.

“El 19 de septiembre de 1985, un minuto y medio bastó para que los capitalinos descubrieran las condiciones en que se encontraban las construcciones del Distrito Federal, entidad que resultó más afectada por el terremoto”. Foto: Pedro Valtierra-Cuartoscuro.

Periodistas recuerdan cómo fue cubrir el sismo del 19S en 1985

En Sopitas.com conversamos con la periodista Nora Patricia Jara, coordinadora de contenido de Diálogos en Confianza en Canal 11, y el fotoperiodista, fundador y director de Cuartoscuro Pedro Valtierra, quienes nos llevan por un recorrido por las calles y redacciones tocadas por la solidaridad de la gente —por encima de la respuesta de los gobiernos de Miguel de la Madrid y del regente Ramón Aguirre.​

En las siguientes líneas encontrarán sus palabras, sus testimonios, porque la voz de los y las periodistas es esencial para documentar un capítulo como este en la historia de CDMX y del país.

Foto: Pedro Valtierra-Cuartoscuro.

Sobre todo si 37 años después aún no tenemos certeza de muchísimos datos, como el saldo de personas fallecidas y heridas, del cual sólo hay estimaciones —tres mil 192 fallecidos fue el saldo oficial, aunque de acuerdo con información de organizaciones, el número llegó alcanzar los 20 mil.

7:17 Coyoacán

“Yo en el 19 de septiembre de 1985 era reportera de Noticias de Canal 11. Ese día curiosamente comenzaba un periodo vacacional y entonces era mi primer día de estar en casa, pero sucedió lo del sismo.

Yo vivía en el sur de la ciudad, en la zona donde yo vivía no hubo gran afectación, pero no había comunicaciones, entonces cuando mis vecinos y mi familia me dicen que no se puede ver la tele, que en la radio están hablando de un gran terremoto —en ese entonces el noticiario más importante era el de José Gutiérrez Vivó, que ya estaba en Radio Red narrando qué estaba sucediendo— a mí lo único que se me ocurrió fue levantarme con pijama todavía, porque yo empezaba de vacaciones.

“Rescatistas y civiles examinan los restos de un edificio el 21 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, México”. Foto: Getty Images.

Me puse encima unos jeans y una sudadera, unas botas y decidí salir y venir al Canal, es algo que se te ocurre cuando eres reportera”.

Tlatelolco

“A mí me agarró el temblor en Tlatelolco, estábamos ahí celebrando el primer año del periódico La Jornada, en el que yo trabajaba. Estábamos celebrando, y tú sabes que los periódicos se hacen tarde, cierran a la 1, 2 de la mañana y pues, de pronto, se empezó a mover el edificio de una manera impactante, que yo todavía no lo supero a estas alturas del partido. Empezó a caer el lavabo el espejo, yo estaba en el baño y no podía abrir.

Salimos varios de los que estábamos ahí en medio del movimiento. Y de la puerta, de la casa del departamento de al lado, la puerta se había caído y estaba llena de humo, se veía en penumbras la figura de una señora embarazada que gritaba ‘¡Auxilio! ¡Auxilio!’, la ayudamos y bajamos a la calle. Se había ido la luz, el teléfono.

Foto: Getty Images.

Salimos y vimos afuera decenas de personas llorando, llenas de polvo, ambulancias se oían ya por todos lados y yo sin cámara“.

En la redacción de Canal 11

“En el trayecto de Coyoacán, donde yo vivía, hacia Canal 11, hacia la calle de Carpio, empecé a darme cuenta de la magnitud de lo que había sucedido minutos antes, una hora antes quizá, en lo que yo tardé en salir.

Cuando yo llego a Canal 11 me encuentro con que algunos de los compañeros que vivían en Tlatelolco se habían venido para acá y no podían hablar, estaban muy afectados emocionalmente en la redacción. Cuando llego, mi jefe de Información lo primero que me dice es:

-‘¿Estás bien?

-Sí pero, ¿qué pasa?

-No sé qué, pero si estás bien aquí está la cámara, el camarógrafo. Te sales a trabajar’.

Y yo me salí junto con un equipo de trabajo a recorrer las calles de la ciudad“.

Tlatelolco, La Jornada y el Hotel Regis

“Entonces de ahí corrí a La Jornada. Corrimos porque no había transporte. Corrimos, estaríamos unos dos, tres kilómetros de ahí, corrimos hasta el periódico y rompí el locker donde estaba mi cámara y mis rollos, los saqué y me fui hacia el hotel Regis y ahí empecé a retratar”.

Foto: Pedro Valtierra-Cuartoscuro.

El recorrido de Nora Patricia Jara

“Pasamos por Avenida Chapultepec. Toda la gente estaba amontonada en los escombros de lo que era Televisa, no veías absolutamente los edificios, arcos de Belén, no veías los edificios que se habían caído y empezamos a tomar imágenes.

El camarógrafo que traía, Mendieta se apellidaba, dice: ‘Si así están los edificios y un canal de televisión tan importante… Oye, ¿qué pasa en el Centro Médico Siglo XXI?’.

No sabíamos de los hospitales. No había información, sólo era lo que veías en tu auto. No había celulares. Las cámaras no eran digitales.

Foto: Pedro Valtierra-Cuartoscuro.

Se nos ocurrió ir a esa zona de lo que hoy es Centro Médico y no encontramos los edificios. Pasamos por una unidad habitacional que ya estaba caída y sólo veíamos gente y gente caminando por las calles, no veíamos a la policía, no veíamos ambulancias.

Cuando llegamos a Centro Médico, lo único que recuerdo es que de estaban detrás de nosotros, en su camioneta, los periodistas japoneses de la NHK, otros corresponsales extranjeros con sus cámaras y nos metimos por lo que era supuestamente la entrada principal, pero tampoco identificable. Entramos. No había nadie”.

“Tenía la esperanza de que todo fuera una pesadilla”: Pedro Valtierra

“Era impactante y yo pensé que estaba en medio de una pesadilla, porque yo en la vida real, desde que era niño, tengo pesadillas y pensé que era una pesadilla, que no era real.

Tenía la esperanza de que todo fuera una pesadilla. Era muy intenso. Mirando el dolor ajeno, masivo. Era feo, doloroso y con cámara, pues no sé si sea peor.

Foto: Pedro Valtierra-Cuartoscuro.

Tú sabes que nosotros siempre estamos buscando cómo mostrar mejor los hechos y aquí eran hechos de dolor y de tristeza, ¿no? Y eso es muy feo de retratar.

Pero bueno, el periodismo no es solamente para retratar las cosas buenas, sino retratar la vida y la vida está llena de dolor y de todo”.

El Ejército y la respuesta de la sociedad

“Comenzamos a caminar y la gente que estaba que había sobrevivido, pacientes, comenzaron a salir.

En ese momento que nos empezamos a adentrar —ahí están las imágenes y todo— llega el Ejército a la zona y nos sacan. A mí me sacan cargando. A los otros periodistas a empujones. Nos avientan a la calle y todo se acordona.

De ahí nos vamos a lo que era Conalep, que quedó desecho y ya el Ejército comenzaba a tomar las calles.

¿Por qué menciono esto? Porque una constante fue la falta de comunicación, la falta de apoyo de los servicios médicos, pero que estaban colapsados, ahí hay una razón, falta de brigadas, porque no existían, no había lo que se llama la sociedad civil, que fue la que salió a las calles espontáneamente.

Foto: Pedro Valtierra-Cuartoscuro.

Ahí es donde la conocemos. Ahí es donde se organiza y es una autorganización. No hay respuesta de Estado porque el Estado no estaba preparado para eso y no es una justificación, simplemente no existía Protección Civil para estas cosas, no había quien te podía ayudar. La Cruz Roja pues obviamente no podía hacer más.

Y fue la movilización de la gente, la que se organizó y la que atendió en las primeras horas, en el primer día, las necesidades de toda la gente que tenía que ser rescatada porque había mucha gente bajo los escombros, en todas partes del primer cuadro de la ciudad”.

“La gente fue la que tomó el poder”: Valtierra

“El gobierno se asustó tanto que no salieron, no andaba ni la Policía. Los políticos que son miedosos de por sí, son buenos para dar discursos, pero para estar en la calle, en la madriza, no, en andar ahí no.

No hubo censura, por lo menos a nosotros no nos censuraron, no nos dijeron nada.

Foto: Pedro Valtierra-Cuartoscuro.

La gente en la calle fue la que tomó el poder, fue la que resistió, dio la solidaridad, la ayuda, el agua, la que atendió los gritos de la gente en medio de los escombros.

La gente se organizó tan rápido y tan bien que ahí no había espacio para los políticos“.

Censura en un medio público

“Cuando yo llego y empezamos a hacer nuestras notas al Canal, pues viene la orden de muy arriba de que no podemos decir que había un sismo y de que no podíamos mostrar imágenes.

Fue muy angustiante porque, ¿cómo informas? ¿Cómo le dices a la gente? Como no podíamos abrir el noticiario diciendo ‘Sismo’ —porque eso es lo que no querían que se dijera, que hubo un terremoto que dañó la ciudad—, lo que deciden los directivos de Noticias es mandar a un reportero. Antonio Vazquez Sanabria.

Se va. Le ordenan que se pare en el puesto de periódicos en Reforma y Bucareli, donde llegaban todos los periódicos para los voceadores.

Foto: Cuartoscuro.

Se para ahí con una cámara y muestra las portadas que decían ‘Terremoto’, ‘Sismo’ y así es como se abre el noticiario de la mañana, sin mencionar sismo o terremoto, dando a conocer las portadas del día para decirle a la gente: sí hubo un desastre. Sí hubo un sismo. Sí hubo un terremoto.

Son decisiones importantes que se tomaron editorialmente, ¿para qué? Para que se pudiera cumplir la función de informar, porque se había dado una orden de que se negara la información”.

Revelando fotos exprés

“Yo era jefe de Fotografía en La Jornada. Nosotros íbamos al periódico, no existía internet, todavía había paloma mensajeras… no, no te creas. Pero no había internet.

Y teníamos que ir a revelar al periódico. Y así era la dinámica: salíamos, trabajábamos y regresábamos. Yo era coordinador y tenía que estar ahí, revelando las fotos, los rollos, imprimiendo, editando, seleccionando, yendo a las reuniones de evaluación de información. Todos teníamos que revelar, no había otra manera de hacer la cobertura”.

Foto: Pedro Valtierra-Cuartoscuro.

“Cumplimos un papel importante”: Nora Patricia Jara

“Creo que cumplimos un papel importante al poder conectar a la gente, en la manera en que todos colaboramos y poder dar información.

Yo me sentía en plena actividad, como periodista como reportera no estás pensando más que en tu labor. La noticia se conjuntaba con la parte emocional de la gente. Mucha gente te preguntaba qué servicios médicos funcionaban, sobre los rescates. Eso fue muy angustiante”.

Foto: Getty Images.

La solidaridad

“La historia del terremoto del 85, es una historia dolorosa, pero es una historia donde se nota que la gente tiene capacidad de organizarse, ¿no? A mí eso fue lo que más me impactó, la solidaridad. Y lloraba. Yo lloré con mi cámara donde oías… el silencio se ‘escuchaba’, se sentía y la gente llevando comida, agua sacando escombros. Eso me marcó mucho.

Entonces, uno lo único que pude sugerir como fotógrafo es respeto a toda esa gente que murió, que sufrió y supo resolver esa emergencia nacional, después fueron los políticos los que hicieron.

Foto: Cuartoscuro.

Pero ahÍ lo más importante fue la gente, la solidaridad de la gente es impactante y es cuando te da gusto, de que eres parte de una sociedad tan solidaria como la de Ciudad de México”.

Apuntes sobre el periodismo ante un desastre

Pedro Valtierra:

“En primer lugar poner el rollo en la cámara… bueno, traer la cámara siempre. Estar pendiente de cualquier actividad, cosa, estar en la calle.

En la calles es donde enriqueces tus notas para ponerle color, donde está tu información. Un reportero o fotógrafo que no salga a la calle —que ahí esta la esencia de la vida— no va a escribir tan bien. Siempre andar en la calle taloneando enriquece, eso decía García Márquez y ya ve que él sí sabía escribir”.

Nora Patricia Jara:

“Tienes que estar preparado. Sí necesitas tomar cursos donde puedas aprender qué hacer, cómo protegerte, cómo manejar tu información, porque una labor importante en esas situaciones de desastre es no causar pánico, no dar datos que no tengas cotejados porque la gente se asusta y depende de ti, la información que das tiene que ser muy certera, acotada a lo que está pasando, sin conjeturar cosas que no van al caso porque la gente depende de ti”.