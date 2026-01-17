Lo que necesitas saber: Cada quien se puede afiliar al partido que quiera, pero los integrantes del SNTE se afiliaron en eventos masivos organizados por los líderes sindicales

Morena se la pasa diciendo la frase “No somos iguales” para intentar hacernos creer que no es solo otro partido político como los que gobernaron antes. Pero mira tú, tienen las mismas mañas: La mitad del SNTE se afilió con ellos tal como hacían antes otros sindicatos con el PRI.

Líder del SNTE presume que la mitad de sus agremiados ya son de Morena

Nada menos que el mismísimo Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se paró el cuello con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, presumiendo que un millón 250 mil agremiados ya se afiliaron a Morena.

Y si las matemáticas no nos fallan, eso representa la mitad del SNTE, que cuenta con 2 millones 500 mil profesores en sus filas.

“A nivel nacional llevamos un millón 250 mil afiliados, aproximadamente, y seguimos en esa ruta porque creemos que podemos aportar muchas afiliaciones más“, le dijo, según publica Reforma.

Cualquiera está en su derecho de afiliarse, pero lo hicieron masivamente

No faltará quien diga: “¿Y qué tiene? Están en su derecho”. En efecto, toda persona tiene derecho de afiliarse al partido que le dé la gana. El tema es que las y los agremiados no acudieron voluntariamente a alguna oficina de Morena a hacerlo.

El citado medio reporta que las afiliaciones se dieron de forma masiva, en eventos encabezados por líderes del SNTE, e incluso con miles de tablets proporcionadas por Morena.

¿Tú crees que todos y todas se despertaron un día con la misma idea de afiliarse a Morena y le pidieron a sus líderes organizar eventos para hacerlo? Sí, seguro fue eso, sobre todo con dichos como “creemos que podemos aportar más”, admitiendo que tienen la misión de afiliar gente.

“La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general”, señala el artículo tercero, inciso G, de los estatutos de Morena (baia, baia).

Las mismas mañas del viejo PRI

La mayoría de los mexicanos promedio recordamos que estas mismas aplicaba el PRI cuando gobernaba el país. Reforma recuerda en su reportaje que sindicatos petroleros, ferrocarrileros y de maestros se pegaban como sanguijuelas al partido oficial para tener ciertos beneficios, por lo que ver a la mitad del SNTE afiliándose “voluntariamente” a Morena, nos hace creer que, digan lo que digan, sí son iguales.

Pero hey, a lo mejor estamos exagerando. Lo dicho, en una de esas de verdad cada uno de esos 1 millón 250 mil afiliados despertaron un día con ganas de vestirse de guinda. ¿Cómo saber que no fue así? (guiño, guiño).