Socavones en CDMX: Un experto nos explica por qué aparecen y qué podemos hacer

Lo que necesitas saber: Platicamos con Darío Solano Rojas, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien nos explicó que esto de los socavones no es un fenómeno nuevo en Ciudad de México.

A propósito del socavón que apareció en la colonia Renovación —que se “tragó” un camión de refrescos— o la aparición de una grieta en el puente de La Concordia en Iztapalapa, en Sopitas.com quisimos saber cuáles son los impactos de la aparición de los socavones y qué tan recurrentes son en CDMX.

Y para saber, conversamos con Darío Solano Rojas, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien nos explicó que esto de los socavones no es un fenómeno nuevo en Ciudad de México o que sus impactos no son siempre los mismos, varían.

Socavón en Springfield. Foto: Fox.

Socavones en CDMX: un experto nos explica por qué aparecen

Hasta agosto de 2025, CDMX registró 153 socavones en vías primarias (las grandes vialidades de alta capacidad con carriles que mantienen el tránsito de los vehículos a una velocidad “alta”) y secundarias, que son de menor capacidad y conectan barrios y colonias entre las primarias.

Foto: @SEGIAGUA

Si bien este es el registro oficial del gobierno de CDMX y la historia de los socavones es casi casi el fantasma de la ciudad, lo cierto es que ha sido un poco más frecuente oír hablar de estos. Y pues… hay razones como la temporada de lluvias entre otras.

Antes de todo, ¿qué es un socavón?

“Un socavón es la expresión en superficie del colapso de una caverna en el subsuelo”, nos dice Darío Solano.

Camión cae en socavón // X:@PaulinaReports

Podemos verlo también como el hundimiento del suelo debido a una cavidad subterránea.

¿Cómo se forman?

“Puede ser que tengamos una caverna en el subsuelo que no colapsa, entonces, no tenemos socavón”.

Sin embargo, la cavidad está allí “debajo de nuestros pies”. La cosa es que, siguiendo con la explicación de Solano Rojas, cuando llueve mucho o se registra un sismo o hay una sequía muy prolongada, las condiciones de esa caverna son demasiado extremas que se satura de agua, se seca demasiado el terreno o con el movimiento de la tierra, la cavidad se agita.

Aparece hoyo en calles de la CDMX // X:@israellorenzana

Y, “¡pum! Colapsa la parte de arriba y ya nosotros lo vemos desde la superficie como un socavón”.

Eso sí, los socavones, agrega Darío Solano, se pueden formar en unos días, meses e incluso años.

¿Qué pasa en CDMX?

“Para CDMX estamos viendo la aparición de muchos socavones porque hemos tenido muchas precipitaciones, entonces, eso hace que se sature el suelo y, aparte, que empiece a lo mejor —si hay una tubería que ya tenía defectos o si está en una zona de fallas y fracturas en el terreno— a circular más agua y la dinámica se acelera”.

De esta manera, en el verano y parte del otoño del 2025, las lluvias han jugado un papel importante en la aparición de los socavones.

Foto: @SEGIAGUA

Y, ¿el impacto de la lluvia es el mismo en todos lados? Negativo. Sin embargo, va de nuevo, podemos ver a las lluvias como uno de los elementos que forman parte del proceso para la formación de un socavón.

Dónde suelen aparecer los socavones

Debemos saber que no todas las zonas de CDMX comparten la misma susceptibilidad a la formación de los socavones y, en el caso de otros estados o regiones, los mismos impactos.

Darío Solano lo explica de esta manera: “Puede ser que estemos en una zona desértica y resulta que, debajo de nosotros, hay un tipo de roca que es muy propensa a la disolución y colapso y ahí van a aparecer socavones.

Aparece hoyo en calles de la CDMX // X:@israellorenzana

Y unos cientos de metros al lado, el clima es el mismo, pero el subsuelo es diferente, entonces, ahí no van a aparecer socavones”.

Es decir, los elementos geológicos —como el tipo de suelo y roca— se suman a la cadena de elementos para formar un socavón.

Entonces, es importante reconocer “qué materiales hay debajo de nosotros y en qué condiciones están”.

Y qué pasa en el caso de Iztapalapa

“Iztapalapa es una zona que es propensa a agrietamientos. Es muy conocida por eso. Históricamente, ha presentado agrietamientos (fallas y fracturas) y la subsidencia (el hundimiento) diferencial facilita el transporte de agua”.

Lo que a su vez la hace susceptible a la aparición de socavones. Pero el caso de Iztapalapa no es el mismo que el de otras alcaldías. ¿Por qué? Entre otras cosas, por los tipos de suelo y las variaciones de las rocas.

Otras zonas en CDMX

Además de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco son propensas a los agrietamientos.

Y si bien pueden aparecer socavones en otras zonas de CDMX chance hay más elementos o factores relacionados, como en la alcaldía Miguel Hidalgo donde la presencia de las viejas minas para sacar arena para la construcción de la ciudad juegan otro papel importante.

Todavía más en zonas que antes no estaban habitadas y, actualmente, hay desarrollos urbanos. Allí, la presencia de cavernas y socavones está ligada con las viejas actividades mineras.

Los impactos no son los mismos

Llegamos a los impactos. ¿La aparición de un socavón en el campo y en una zona habitacional o vialidad de cualquier ciudad es la misma?

“El impacto es variable, dependiendo de qué esté afectando”. Es decir, una cosa es la aparición de un socavón en una zona despoblada o “semipoblada” como fue el caso del socavón de Puebla en mayo de 2021, donde se registró un hundimiento circular de 15 metros de diámetro.

Luego, con el paso de los días el hundimiento se hizo más extenso hasta que una casa construida cerca del terreno se desplomó. En ese momento el socavón tenía 126 metros de diámetro y 45 metros de profundidad.

Socavón en la colonia Roma // Foto: SGIRPC_CDMX

En este caso, el saldo fue la reubicación de la familia que vivía en esta casa y la nueva construcción de su hogar. Es decir, no hubo daños mayores.

Sin embargo, ¿qué pasa en las zonas urbanas con infraestructuras interconectadas?

Un socavón de unos cuantos metros puede causar graves problemas de movilidad, calidad de vida y hasta desplazamiento.

¿Qué podemos hacer?

El investigador de la Facultad de Ingeniería explica que existen distintos métodos para monitorear la aparición de socavones.

Van desde la detección de cavidades —que son estudiadas y clasificadas para saber si tienen una alta probabilidad de convertirse en socavón y luego intervenirlo— y el monitoreo satelital.

“Hay otros métodos que incluyen dejar estaciones de medición en terreno en superficie, que los podemos pensar como GPS muy sensibles y y entonces si ya se que una zona es muy propensa a lo mejor dejo un GPS porque ya detecté una cavidad y quiero ver si se mueve o no se mueve. A veces la cavidad ahí está y está estable y no hay que hacerle nada“.

Algo que nos puede servir de utilidad entre sociedad y gobierno es que podemos entender los socavones como un fenómeno natural y, por otra parte, analizar su ocurrencia e impactos para estar preparados con acciones preventivas o saber cómo reaccionar.