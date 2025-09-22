Lo que necesitas saber: Será en el Congreso donde se determine si avanza la solicitud de juicio político en contra de Adán Augusto.

Algo que se esperaba que podía ocurrir en cualquier momento, lo hizo la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén: echar a andar una solicitud de juicio político contra Adán Augusto López. Ya saben, por aquel asuntito de “La Barredora”.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Diputada pidió solicitud de juicio político en calidad de ciudadana

La legisladora suplente del PAN metió la solicitud de juicio político contra el exgobernador de Tabasco, acusándolo de posibles vínculos con el crimen organizado… con base en que el que fuera secretario de Seguridad de la administración de Adán Augusto, Hernán Bermúdez, es señalado de ser el líder de “La Barredora”.

De acuerdo con Pérez Jaén, la forma en la que se podrá aclarar los posibles nexos de Adán Augusto con “La Barredora” es mediante el juicio político, un procedimiento que puede solicitar cualquier ciudadano… por eso ella hizo su solicitud en calidad de ciudadana.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Luego de la detención de Hernán Bermúdez en Paraguay (y su expulsión y llegada a México), el legislador Adán Augusto López ha dicho que no hay bronca… nomás que le avisen bien y él se presenta a declarar.

Sheinbaum aclara que no hay nada que incrimine a Adán Augusto… por el momento

Claudia Sheinbaum ha sido cuestionada sobre una posible investigación del nexo de Adán Augusto con “La Barredora”. De acuerdo con la presidenta, será la Fiscalía General de la República la que se encargue de determinar si es necesario rascarle a lo que sabía el exgobernador de Tabasco de su excolaborador.

Claudia Sheinbaum / Foto: Juan Carlos Buenrostro/Presidencia

“No hay nada en este momento que lo incrimine”, aseguró Sheinbaum… luego de que se le indicó a la presidenta que un testigo colaborador asegura que Bermúdez metió mano en las elecciones que llevaron a Adán Augusto a gobernar Tabasco: habría negociado para evitar disturbios. Tener controlada “la plaza”, pues…

“La fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Si nos dice que hay algún cargo contra el senador, la situación es distinta, hasta ahora no hay nada que haya dicho la fiscalía”, agregó Sheinbaum durante su mañanera del pasado 19 de septiembre.