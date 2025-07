Lo que necesitas saber: Matt Stone y Trey Parker, creadores de South Park, firmaron un acuerdo con Paramount Global para emitir 50 episodios en los próximos 5 años.

Seguro que Donald Trump no está nada feliz con el estreno de la temporada 27 de South Park. Y es que la serie emitió un capítulo en el que muestran al presidente de Estados Unidos en la cama con Satanás.

Pero eso no es todo, también hacen referencia a la constante intimidación quue hace Trump contra sus críticos. El último ejemplo que tenemos es la cancelación del ‘Late Night Show’ de Stephen Colbert.

Capítulo de South Park vs Donald Trump / Captura de pantalla

South Park contra Donald Trump

La tercera temporada de South Park podría causar la furia de Donald Trump con su capítulo ‘Sermon of the Mount’ o en español ‘Sermón en la montaña’. No solo hay escenas de Trump en la cama con Satanás ¿Lo peor? El examante de Satanás era nada más y nada menos que Saddam Hussein.

El capítulo está centrado en señalar la presión Trump ejerce contra los programas que suelen criticar su gobierno. Toma de ejemplo la demanda contra ’60 Minutos’ por editar un video que, según él, puso en riesgo su candidatura en el 2024. Y también, a la cancelación del ‘Late Night Show’.

El episodio termina con escenas de Donald corriendo desnudo con un ‘micropene’ en el desierto, las imágenes no son estilo animación, fueron creadas por la IA. El problema más allá de las críticas y la polémica es que, Matt Stone y Trey Parker, creadores de South Park, firmaron un acuerdo con Paramount Global para emitir 50 episodios en los próximos 5 años por aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Dicha empresa se encuentra en la última etapa de consolidar su fusión con la compañía Skydance. Sin embargo, para hacerlo necesitan la aprobación del Gobierno de Estados Unidos. Acuerdo que podría verse afectado por el capítulo contra Trump.

Fotografía Getty Images

Las referencias a Donald Trump

Demanda de Trump contra el noticiero de CBS ’60 Minutos’

Cancelación del ‘Late Night Show’ de Stephen Colbert

Donald Trump en la cama con Satanás (No es referencia, pero seguro no le van gustar al presidente)

Trump corriendo en el desierto desnudo con imágenes creadas por IA (No es referencia, pero seguro no le van gustar al presidente x2)

El episodio ha causado mucho revuelo, mientras la mayoría aplaude la valentía de la serie y sus creadores para plantarse directamente contra Donald Trump, otros más están preocupados por las represalias que pueda haber en su contra.

Y es que, en los últimos años hemos visto que Trump no está dispuesto a tolerar críticas en su contra en discursos o monólogos , mucho menos lo hará con imágenes tan específicas.