En el Congreso de Hidalgo tienen en la mira sancionar el stealthing —que no es más que quitarse el condón sin consentimiento durante una relación sexual— mediante el Código Penal del estado y que, si avanza esta iniciativa, impondría de dos a cuatro años de prisión a la persona agresora.

Porque el stealthing es una agresión, pues es una práctica intencional, en la que una persona se quita el condón —o lo rompe— sin el consentimiento de la otra. Y ahora, en el Congreso de Hidalgo planean cambiar el Código Penal para sancionarlo y multarlo.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Hidalgo busca sancionar el stealthing o quitarse el condón sin consentimiento

Esta iniciativa fue presentada por el diputado de Morena José Antonio Vera, apenas el 20 de junio de este 2022.

Y básicamente su objetivo es sumar un párrafo al artículo 183 del Código Penal para sancionar el stealthing con prisión de dos a cuatro años y una multa de 80 días —alrededor de siete mil 697 pesos.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

La iniciativa también prevé que la sanción aumente en los casos en que una persona con ETS (enfermedad de transmisión sexual) se quite el condón de manera premeditada y transmita el ETS a otra. O que el caso termine en un embarazo no deseado.

Foto: @Taniavaldezcuellartepeji

Por lo pronto, este es un primer acercamiento para legislar sobre el stealthing. Ya a nivel nacional, en la Cámara de Diputados —en enero de 2021— se presentó una iniciativa parecida para penalizar el stealthing mediante el Código Penal Federal.

Algunas preguntas

En CDMX, activistas han pedido revisar bien bien este tipo de iniciativas para no caer en la estigmatización de personas con VIH, ya que si no están bien definidas y no se enfatiza la intencionalidad, estos casos pueden reproducir estigmas.

Todo esto porque en Ciudad de México existe el “peligro de contagio” como un delito, pero su tipificación está llena de vacíos y no contempla, por ejemplo, la intencionalidad y a su vez, reproduce el estigma hacia personas con VIH.

Foto: Pexels.