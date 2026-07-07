Lo que necesitas saber: Aunque de momento se libró de la auditoría, la alcaldesa con licencia de Acapulco podría enfrentar la fiscalización... pero de autoridades federales.

Con la novedad que la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, libró rendir cuentas sobre el ejercicio de 898.6 millones de pesos a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Esto debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el órgano no tiene la facultad para revisar el uso de estos recursos.

Foto: @AbelinaLopezR

Suprema Corte invalida auditoría a Abelina López por 898 mdp en Acapulco

Lo dicho. La Suprema Corte determinó por unanimidad invalidar la revisión de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero a la administración de Abelina López Rodríguez por un supuesto uso irregular de más de 898 millones de pesos.

De acuerdo con los ministros, la fiscalización de los recursos federales ejercidos por Acapulco en 2023 corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como era de esperarse, una vez que se dio a conocer esta resolución, la alcaldesa con licencia compartió un mensaje en redes en el que celebró la decisión.

“La resolución de la Corte brinda certeza jurídica, reafirma el respeto al marco constitucional y fortalece la correcta distribución de competencias entre las instituciones”, se lee en su post.

Entonces, ¿ya la libró?

Pueees, aunque de momento la alcaldesa con licencia de Acapulco libró la auditoría a nivel estatal, esto no quiere decir que no deba rendir cuentas del manejo de fondos.

Y es que la resolución de la SCJN no impide que las autoridades federales inicien investigaciones. Además de determinar responsabilidades si hay algún indicio sobre irregularidades en los recursos públicos.

Habrá que ver si, tras lo ocurrido, ahora sí la Auditoría Superior de la Federación decide investigar el manejo de recursos en la administración de Abelina López.