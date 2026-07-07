Lo que necesitas saber: Celeste Amarilla insultó a Mbappé y él le respondió, pero ahora la senadora paraguaya le exige disculpas o lo demandará

La senadora paraguaya Celeste Amarilla vuelve a la carga contra Kylian Mbappé. Luego de que el futbolista francés respondió a sus insultos, lo acusa de violencia de género y hasta lo amenaza con demandarlo.

Celeste Amarilla puso en duda que Mbappé sepa leer, pues en conferencia de prensa este 7 de julio, mencionó que le envió una carta en español y francés a ver si puede leerla.

Y en la misma conferencia, le mandó decir que “se cuide de los paraguayos”, recordando que alguna vez arrestaron a Ronaldinho y ahora podría demandarlo por violencia de género.

Fotografías @KMbappe y @equipedefrance vía X

Senadora paraguaya Celeste Amarilla le exige disculpas a Mbappé

Y es que en la mencionada carta, Celeste Amarilla justifica sus insultos diciendo que Mbappé se lo buscó por la actitud que tuvo contra Paraguay antes, durante y después de su partido de octavos de final en el Mundial 2026.

Previo al partido Mbappé dijo que ‘si tenían que meter las manos a la mierda’, lo harían. Lo cual fue tomado por la senadora paraguaya como que Mbappé llamó mierda a toda Paraguay, cosa que no es así.

dijo que ‘si tenían que meter las manos a la mierda’, lo harían. Lo cual fue tomado por la como que Mbappé llamó mierda a toda Paraguay, cosa que no es así. También le molestó mucho que Mbappé dijera ‘la concha de tu madre’ durante el juego, porque se trata de un insulto muy grave en Sudamérica y Kylian lo sabía al decirlo.

Y por último se enojó mucho por cómo Mbappé le gritó el triunfo al arquero Orlando Gill y rechazó darle la mano.

Por todo ello es que, dice, insultó a Mbappé con el enojo encima, con la sangre hirviendo. Pero luego de ello se arrepintió y bajó los posteos donde expresó insultos racistas al jugador francés.

“Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina (…) Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado porque es humillante, Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas”.

ONU defiende a Mbappé de los insultos de Celeste Amarilla

La senadora Celeste Amarilla acusa a Mbappé de violencia de género

Para la senadora paraguaya, Mbappé no tenía ningún derecho de cuestionar el cargo público que ocupa y lo señala por violencia de género, por lo cual amenaza con demandarlo si no le ofrece disculpas.

“Quién sos para tratrarme de indigna y despreciable. ¡Violencia de género pura y dura! Violencia política contra una mujer que llegó a donde está con el voto popular de su pueblo. Vos despreciando el género, vos ofendiendo a la mujer (…) Retráctate conmigo y pídeme disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género”.

Y como decíamos, tras esa carta, la senadora paraguaya ofreció una conferencia de prensa donde amenazó nuevamente a Kylian. Recordó, para ello, que Ronaldinho fue arrestado en Paraguay hace unos años.

“Que lea mi carta. Le escribí en francés y en español. Si sabe leer… Le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes”.

Foto: @CelesteSenadora (vía X)

La carta de la senadora paraguaya Celeste Amarilla a Mbappé

Real Madrid defiende a Mbappé de la senadora Celeste Amarilla

Minutos después de esa conferencia, el Real Madrid lanzó un comunicado (que se suma al de otras organizaciones como la ONU) condenando los dichos de la senadora paraguaya.

Dijeron algo similar a lo que mencionó Mbappé sobre que Celeste Amarilla no es digna de su cargo público, pero usaron otra frase. Además calificaron como ‘manifestaciones racistas y xenófobas’ sus insultos.

“ Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé. Estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad”.