Lo que necesitas saber: Messi ya ha fallado dos penales en este Mundial

Argentina estaba eliminada a los 67 minutos, cuando Egipto ganaba el partido 2-0, sin embargo la albiceleste tuvo una reacción de corazón y remontó 3-2 en solo 10 minutos con tres goles, uno de ellos de Lionel Messi, quien llegó a ocho tantos en esta Copa del Mundo y a 21 en su recorrido mundialista.

El Campeón del Mundo sigue vivo, aunque por momentos vivió una pesadilla, la cual comenzó con un penal fallado por Lionel Messi.

Egipto tuvo a Argentina contra las cuerdas / Mexsport

Egipto merecía otro tipo de final ante Argentina

Argentina no jugó bien. Mostró muchas dolencias defensivas y poca claridad a la ofensiva, pero apeló más al orgullo que al orden y por ahora este método tuvo efectos positivos para darle la vuelta a Egipto, que quizá mereció otro tipo de final, pero al final el equipo africano debe despedirse del Mundial y muy probablemente también Mohamed Salah.

El Faraón podría jugar el próximo Mundial con 38 años de edad, sin embargo, tras su salida del Liverpool Salah comienza a perfilar su carrera hacia el retiro.

Mohamed Salah pudo jugar su último Mundial / Mexsport

La remontada de Argentina

Egipto ganaba el juego 2-0 desde el minuto 67 con el gol de Mostafa Ziko, sin embargo Argentina encontró los caminos para empatar y seguir con vida en el Mundial. Primero con el Cuti Romero al 79′, luego Messi con un zurdazo al 83′ y en tiempo de compensación Enzo Fernández le dio vuelta al marcador.

Egipto ganba el partido desde los 15 minutos en una jugada que nació desde un tiro de esquina, y cuatro toques después llegó un centro al área, donde Yasser Ibrahim le ganó el especio y el salto a su marca para rematar con la cabeza.

Messi falló un penal

Messi falló el penal a los 21 minutos. Su cobro fue a media altura y ligeramente a la izquierda del portero, quien rechazó el disparo del 10 argentino. Este es el segundo penal que falla el capitán de la albiceleste en este Mundial.

Argentina jugará los Cuartos de Final contra el ganador del partido entre Colombia y Suiza, el próximo sábado 11 de junio, a las 19:00 horas.