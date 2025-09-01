Lo que necesitas saber: Habemus nueva Suprema Corte, aunque sus ministros y ministras han sido sancionados por irregularidades en sus campañas en la elección del Poder Judicial.

Porque no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este 1° de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrena nuevos ministros y ministras que… tendrán que pagar multas por irregularidades en sus campañas durante las elecciones del Poder Judicial.

Bueno, no todos. O, no, sí… porque las multas van por las irregularidades de cajón pero también se sumaron los famosos acordeones impresos.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Contemplando estas dos circunstancias, entonces sí, los/las 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia tendrán que pagar una lana —aunque el INE aplicó descuentos conforme a la capacidad de pago de cada uno. Chequen.

Nueva Suprema Corte se estrena pagando multas

Toda la información la consultamos en la resolución del Consejo General del INE sobre las irregularidades en el dictamen de los gastos de campaña de candidatos y candidatas a la SCJN —este documento fue publicado el 2 de agosto en el Repositorio del Instituto Nacional Electoral, días después de la votación para la aplicación de las multas.

Dicho esto, sólo les contamos que el INE fiscalizó más de 7 mil candidaturas y analizó más de 7 mil 300 informes de campaña, auditando casi 900 millones de pesos.

Foto: GIFER

Corte a… encontró irregularidades con todos los candidatos y todas las candidatas ganadoras en la SCJN.

Las multas

Empezamos por las multas por las irregularidades de cajón detectadas y después nos movemos a la cuestión de los acordeones. ¿Cómo quedó ese asunto?

Lenia Batres

Ya con el descuento que aplicó el INE, la ministra Lenia Batres —hermana del director del ISSSTE Martí Batres— 39 mil 146 pesos de multas al INE por las siguientes irregularidades:

No entregó recibos de gastos

Pagos en efectivo

No registró cuándo y en qué gastó su dinero en el tiempo límite

No informó de eventos de campaña

Una cuenta de banco no estaba a su nombre

Y pagó publicidad en internet

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Yasmín Esquivel

La polémica ministra —investigada por la UNAM por un caso de plagio de tesis— Yasmín Esquivel fue multada con 95 mil 490 pesos por:

Hacer pagos en efectivo.

No comprobar gastos.

No usar la cuenta de un banco a su nombre —y que era especial para manejar el dinero de su campaña.

“Olvidó” reportar sus gastos en publicidad.

Recibió dinero prohibido.

Y no avisó de sus eventos de campaña.

Foto: Cuartoscuro

Loretta Ortiz

A la ministra que va por un ciclo más en la Suprema Corte le cayó una multa por 89 mil 267 pesotes por:

No usar una cuenta de banco especial para su campaña.

No reportar gastos que, además de otros, estaban prohibidos.

Y recibió dinero prohibido para publicidad en internet.

“Loretta Ortiz”. Foto: Cuartoscuro.

María Estela González debe 4 mil 978 pesos de multas por:

No comprobar gastos.

Presentar tarde su documentación.

No avisar de sus eventos de campaña.

Abrió una cuenta de banco para mover el dinero de su campaña sin avisarle al INE.

Foto: Gobierno de México

Sara Irene Herrerías

La exfiscal Especializada en materia de Derechos Humanos en la FGR debe 8 mil 32 pesos de multas por:

No reportar sus gastos.

Avisar tarde de sus eventos de campaña.

Abrir una cuenta de banco para su campaña sin avisarle al INE.

“Rosa Icela Rodríguez y Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República”. Foto: Presidencia.

Hugo Aguilar

Sin multas (aunque sí lo sancionaron por los acordeones como al resto de ministros y ministras).

Foto: @HugoAguilarOrti

Giovanni Azael Figueroa fue multado con 2 mil 489 pesos por:

Avisar tarde de sus eventos de campaña.

No comprobar sus gastos.

No dijo cuándo y en qué gastó su dinero (en el tiempo límite que tenía que hacerlo).

Foto: @Giovanni_F_M

Irving Espinosa

La multa del INE le salió en 3 mil 620 pesos por: presentar tarde sus documentos, avisar tarde de sus eventos de campaña, no entregar facturas y no decir cuándo ni en qué gastó su dinero (en el tiempo límite que tenía que hacerlo).

Foto: @IrvingEspinosa_

Arístides Rodrigo Guerrero

La multa que le cayó al ministro —autopromovido como Lord Chicharrón por estar más preparado que un chicharrón— fue de 40 mil 277 pesos por:

No presentar sus estados de cuenta.

Recibir dinero prohibido.

No avisar de sus eventos de campaña.

No decir cuándo ni en qué gastó su dinero (en el tiempo límite que tenía que hacerlo).

Foto: @AristidesRodri

Y… ¿qué pasó con los acordeones?

Pueeees... el INE dictó 17 resoluciones relacionadas con un montón de quejas por las guías de votación o los famosos acordeones impresos.

La propuesta del INE fue aplicar multas con el 10% de los topes de los gastos personales de campaña autorizados —y ojo sólo aplica para los ganadores y las ganadoras.

Foto: Cuartoscuro.

Un ejemplo, citado por La Jornada, fue el caso del presidente de la SCJN Hugo Aguilar, quien tiene una multa de 39 mil 712 pesos por ser mencionado en los acordeones.

Eso no es todo. También se le aplicó una multa por 79 mil 424 por aparecer en otro formato: en las guías o acordeones digitales.

Sin embargo, La Jornada explicó —con información de fuentes de la Unidad Técnica de Fiscalización— que checarán las cantidades de las multas para que vayan de acuerdo a la capacidad de pago de cada ganador o ganadora.

Aún falta conocer las impugnaciones de los ganadores y resoluciones de las autoridades electorales. ¿Ustedes cómo ven las cantidades de las multas?

Mientras, por acá en este enlace les dejamos el documento de la resolución del Consejo General del INE por si quieren echarle un ojo.