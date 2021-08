Toman el control: Presidente de Afganistán abandona el país ante la entrada de los talibanes a Kabul

Afganistán está de nuevo en la mira del mundo. El Talibán avanzó rápidamente tomando diferentes cuidades y hoy finalmente se reporta que entraron a la capital del país: Kabul. Con ello, se podría decir que prácticamente tienen tomada la nación y el control sobre su población.

Los ultimos días y horas han sido cruciales en Afganistán. Mucho se habló de la retirada de tropas internacionales (principlamente de Estados Unidos) de tierras afganas. Y sí, ello derivó en una ofensiva tremenda de parte de los talibanes. En muy poco tiempo avanzaron por diferentes ciudades sin obstáculo alguno hasta recuperar finalmente la capital.

De acuerdo con agencias internacionales que están siguiendo minuto a minuto lo que sucede en Afganistán, el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó la nación ante la entrada de los talibanes a Kabul. Ghani habría abandonado su país junto a su asesor de seguridad nacional, Hamdullah Mohib, y otro colaborador cercano. Por ahora se desconoce su destino.

Fuentes consultadas por dichas agencias informaron que todo apunta a que Abdul Sattar Mirzakwal, ministro del Interior, será el encargado de dirigir el poder hacia “un gobierno de transición” de manera pacífica.

También se reporta que todos los funcionarios estadounidenses que se encontraban en la embajada norteamericana en Kabul, fueron llevados inmediatamente a un aeropuerto de Afganistán para poder trabajar de manera “segura”.

De acuerdo con Associated Press, un vocero del Talibán aseguró que no pretenden “asaltar” la ciudad de Kabul. “Ni la vida, ni la propiedad ni la dignidad de nadie sufrirán, y las vidas de los ciudadanos de Kabul no correrán peligro”, indicó.

Sin embargo, la misma agencia reporta que miles de personas comenzaron a abanadonar la capital de Afganistán, e incluso el país, por el temor a que los talibanes vuelvan a imponer un “gobierno brutal” y a eliminar prácticamente todos los derechos de las mujeres.

“Para evitar actos de saqueo en Kabul y que los oportunistas no hagan daño a la gente, el Emirato Islámico (los talibanes) ordenó a sus fuerzas entrar en las áreas de Kabul de donde salió el enemigo”, señala un comunicado citado por Milenio. No obstante, el mismo vocero confirmó que esperan una rendición total de parte del gobierno central.

Cuando Estados Unidos comenzó a retirar tropas de Afganistán a principios de julio tras 20 años de presencia en el país, las autoridades norteamericanas estimaron que podrían pasar unos meses antes de que el gobierno local comenzara a ser “presionado” ante los intentos de ingresar al territorio por parte del Talibán.

Pero sus estimaciones fueron brutalmente rebasadas. Los talibanes superaron al ejército de Afganistán (pese al apoyo aéreo y entrenamiento estadounidense) en tan sólo una semana antes de su entrada final a Kabul. Ante esta situación, Joe Biden prometió una respuesta inmediata y contundente de parte de su país.

Over the past several days I have been in close contact with my national security team to give them direction on how to protect our interests and values as we end our military mission in Afghanistan.

Read my full statement: https://t.co/C1f68bQaUQ

— President Biden (@POTUS) August 14, 2021