Lo que necesitas saber: La última vez que vieron a Tayron Paredes se encontraba en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

El 22 de septiembre se confirmó la muerte de B King y Dj Regio Clown, dos cantantes colombianos que habían sido reportados desaparecidos. Y ahora, se da a conocer otra desaparición, está vez de un músico de origen venezolano, Tayron Paredes, quien despareció desde el 19 de septiembre.

Paredes también trabajaba como repartidor por aplicación, de acuerdo con la información de la familia. Y justamente al momento de su desaparición, estaba realizando una entrega, pero nunca regreso.

Tayron Paredes, cantante venezolano desaparecido en México

Tayron Paredes otro cantante desaparecido en México

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió una ficha con la información de Tayron Paredes Gamboa con sus señas particulares y toda la información necesaria para identificarlo.

De acuerdo con la ficha, la última vez que vieron a Paredes se encontraba en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Momentos antes de ir a entregar un pedido en Huehuetoca. En el último mensaje que mandó describió el lugar de la entrega como ‘puro monte’, desde entonces, su familia perdió contacto con él.

Además de ser repartidor, Tayron también se desempeñaba como DJ. Su desaparición coincide con las de los otros dos músicos que fueron localizados desmembrados en Cocotitlán, Estado de México. Todo parece indicar que fueron secuestrados por un grupo relacionado al narcotráfico.

Por ahora, se desconoce si el secuestro y asesinato de B King y Dj Regio Clown tiene algún tipo de relación con la desaparición de Paredes Gamboa.

De acuerdo con información de algunos medios, las autoridades localizaron otro cuerpo en Cocotitlán, sin embargo, no se ha confirmado que dicha información sea real.