Lo que necesitas saber: Aunque se levantan los bloqueos, seguirán las mesas de trabajo entre transportistas, productores agrícolas y Gobierno.

Por fin, luego de casi cinco días de bloqueos carreteros, transportistas, agricultores y Gobierno se pusieron de acuerdo. En teoría, todas las vías carreteras y casetas del país ya están liberadas.

Bloqueos carreteros, noviembre 2025 / Foto: ANTAC

Gobernación asegura que se dio atención a tres temas: Seguridad en carreteras, agua y campo

El anuncio lo hizo la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) por medio de sus redes sociales y luego de largas mesas de trabajo en las que intervinieron representantes de varias secretarías de Estado. La información también fue confirmada desde la Secretaría de Gobernación.

“Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia”, aseguró SEGOB en un comunicado.

Bloqueos en carreteras / Foto: ANTAC

De acuerdo con la SEGOB, en las mesas de trabajo sostenidas con transportistas y trabajadores agrícolas, se atendieron tres asuntos: la seguridad en carreteras, los ordenamientos legales en materia de agua y los temas del campo.

Sí se levantarán los bloqueos… pero habrá más mesas de trabajo

Por su parte, los transportistas fueron más detallados en cuando a los acuerdos alcanzados para decidir levantar los bloqueos en carreteras. Entre las demandas atendidas, se presume la promesa del gobierno para discutir políticas públicas del modelo de desarrollo agroalimentario, incluyendo comercialización de granos y productos del campo mexicano.

De acuerdo con la ANTAC, también se le metió mano al tema de la Ley de Aguas Nacionales y, en cuanto al tema de seguridad en carreteras, la SEGOB se comprometió a revisar los cierres de accesos irregulares, para evitar zonas de riesgo.

Paro Nacional de Agricultores / Foto: Especial

Otro de los puntos importantes es la promesa de crear fiscalías especializadas contra delitos del transporte, y que los Estados no intervengan en los tramos carreteros federales con retenes, células móviles, inspecciones nocturnas en paraderos federales, a menos que estén apoyando en operativos con Guardia Nacional.

Según el mensaje de la ANTAC, habrá más mesas de trabajo con las autoridades, en las que revisar los tramos en los que se denuncia mayor incidencia delictiva al autotransportistas. Algo se hará al respecto.