Terremoto de 7.7 grados sacude Nueva Caledonia y reportan tsunami

Se registra un terremoto de magnitud 7.7 grados en Nueva Caledonia, territorio francés en el Pacífico Sur y que está compuesto de varias islas. Sí, de acuerdo con los primeros reportes, este fuerte sismo ocurrió después de la media noche, hora local. Además aseguran que se han observado olas de tsunami tras el movimiento telúrico.

De acuerdo con información de CNN, después de que se registró el terremoto de 7.7 grados, se han observado también olas de tsunami en Vanatu y Nueva Caledonia, en las islas más cercanas al punto donde se originó el sismo que se dio después de las 24:00 horas.

Sin embargo, aseguran que no se prevé un tsunami en todo el Pacífico, mientras que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó después que las olas observadas tenían una altura promedio de 0.64 metros en Vanatu y 0.38 metros en Nueva Caledonia.

Según datos del PTWC (Pacific Tsunami Warning Center, por sus siglas en inglés), Nueva Zelandia, Fiji y Vanuatu enfrentan las amenazas más importantes, países que podrían ver olas de hasta un metro de altura en las próximas dos horas. Aunque indican que los niveles reales de agua en la costa pueden variar significativamente de las alturas reportadas del tsunami, dependiendo de la geografía local.

En un inicio se reportó que el sismo fue de magnitud 7.5 grados y golpeó el Pacífico Sur este miércoles a unos 400 km al este de Nueva Caledonia, según el USGS. Eso sí, ocurrió lo suficientemente lejos de la tierra como para no causar daños por temblores.

El Despacho de Meteorología de Australia confirmó un tsunami, por lo que lanzó una advertencia para Lord Howe Island. Por otra parte, señalaron que el tsunami afectará el área marina a partir de las 02:45 horas, tiempo local.

TSUNAMI CONFIRMED. Observation – Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 3:01 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/cuhd1HTN87 pic.twitter.com/KtL1fMMoyh

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) February 10, 2021