30 millones de usuarios en 24 horas pero, ¿por qué Threads no está disponible en la Unión Europea?

Por qué necesitas saberlo: Threads está en tendencia no sólo por ser la competencia de Twitter. En un día consiguió más de 30 millones de usuarios, excepto en la Unión Europea.

Tan sólo el mero día de su estreno, la nueva aplicación de Meta alcanzó más 30 millones de usuarios en todo el mundo… o bueno, con sus excepciones como en Europa. ¿Neta? ¿Por qué Threads no está disponible en la Unión Europea?

Por aquellos lares algunos sitios han publicado textos sobre las alternativas que la gente tiene para poder descargar Threads, pues ni en App Store ni en Google Play esta aplicación de microblogging —una mezcla entre mensajería y contenido— está disponible.

Y esto es por decisión de la misma Meta, que ha preferido detener el estreno de Threads en la Unión Europea por… unas broncas jurídicas.

¿Por qué Threads no está disponible en la Unión Europea?

Ok. Unas broncas jurídicas pero, ¿de qué tratan? ¿Por qué Threads no está disponible en la Unión Europea? La verdad es que Meta no la tiene bien librada en la UE, región donde han revisado con lupa la política de protección de datos de las personas usuarias.

De hecho, no tiene mucho que Meta fue multada con mil 200 millones de euros por pasar los datos de los usuarios de Europa a los centros de proveedores de información en el gabacho.

Allá en la Unión Europea las leyes no lo permiten. Y a Meta le cayó la voladora con una de las multas más grandes.

A su vez, esto de las leyes de protección de datos de los usuarios está ligada a una serie de paquetes legislativos que entrarán en vigor en 2024.

Y justo por esta razón, Meta prefirió esperar a ver cómo se acomodan las aguas y cuál será su futuro legal.

De no hacerlo, igual lo que hubiera pasado, es que a Meta le hubiera caído la voladora por pasar en corto los datos de los usuarios de Instagram a Threads, porque todo el marco jurídico de la Unión Europea no permite usar (lucrar) con los datos de los usuarios para hacer negocios en otras plataformas.

La protección de datos en la Unión Europea

Desde que pasó la filtración de los datos de miles de usuarios de Facebook para “ayudar” en su chamba a Cambridge Analytica —empresa que usó esta info para que Donald Trump sacara ventaja en su campaña durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos—, la Unión Europea se puso a revisar cómo estaban sus políticas de protección de datos.

Y puso bajo la lupa a la empresa de Mark Zuckerberg, que como ven sigue teniendo líos en Europa.

Ahora, hablemos un poco más de por qué Threads no está disponible en la Unión Europea. ¿Qué onda con las leyes europeas?

En las letras chiquitas de Threads, la app nos dice que llevará a cabo una recopilación de datos —desde el historial de navegación, las compras, los contactos hasta el historial de búsqueda y, ¿salud?

Y que, como sabemos, no es necesario crear una cuenta, sino que nuestro perfil de Instagram pasa completito —con unos cambios si ustedes lo quieren hacer, pero en esencia es lo mismo— a Threads.

(Por cierto, si aún no tienen una cuenta en Threads y tienen dudas de cómo está la onda, acá les dejamos una nota que les da un primer vistazo a la experiencia de esta nueva app).

Esto no está del todo permitido en la Unión Europea, donde en noviembre de 2022 entró en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA), que se aplica a todos los servicios digitales que conectan a los consumidores con servicios, bienes o contenidos.

La aplicación de esta ley ha sido poco a poco, no crean que en cuanto le dieron luz verde comenzaron los cambios. La Unión Europea ha dado chance para que las empresas adecuen sus políticas y los países integrantes sus legislaciones.

Ya de manera general —con su aplicación en todos los países integrantes de la Unión Europea, apps y otros detalles— esa ley entrará a más tardar el 17 de febrero de 2024.

Así la gran razón por la que Threads aún no está disponible en la Unión Europea y porqué Meta ha preferido esperar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya probaron la nueva app o se quedan con Twitter? O, ¿prefieren ver cómo camina la cosa para crear su cuenta?

