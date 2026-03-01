Lo que necesitas saber: Este incidente está siendo investigado por el FBI como un "posible acto terrorista" debido a indicios encontrados en su vehículo y la planificación del ataque.

Un nuevo tiroteo masivo ocurrió en Estados Unidos. Esta vez, un hombre disparo contra las personas que se encontraban afuera de un bar en Austin, Texas; al menos tres personas murieron y 14 resultaron heridas.

De acuerdo con las primeras investigaciones del FBI, este ataque está siendo considerado como un posible acto terrorista.

Tiroteo en Texas // X:@WalkerATX

Tiroteo en bar de Texas deja al menos 3 muertos y 14 heridos

Lo que tenía que ser una noche de diversión en un bar de Austin, Texas, terminó en tragedia, pues se registró un tiroteo en el que al menos tres personas murieron y 14 resultaron heridas.

Las autoridades informaron que el presunto responsable pasó en su vehículo varias veces frente al bar antes de detenerse y disparar por la ventanilla contra las personas que se encontraban afuera del local.

Posteriormente, el hombre armado se estacionó y bajó de su auto para disparar a las personas que caminaban en la zona hasta que la policía llegó al lugar y lo abatió.

Investigan ataque como posible acto terrorista

A diferencia de otros tiroteos que ocurren en Estados Unidos, este incidente está siendo investigado por el FBI como un “posible acto terrorista”.

De acuerdo con las autoridades, este supuesto se basa en indicios encontrados en su vehículo y la planificación del ataque. Aunque de momento se desconoce el motivo del ataque.

“Nuestro Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo está investigando este incidente en estrecha coordinación con el Departamento de Policía de Austin“, informaron.