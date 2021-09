Tiroteo en escuela de Virginia deja dos lesionados, en Estados Unidos

La mañana de este lunes 20 de septiembre la policía de Newport News, ciudad del estado de Virginia, en Estados Unidos, respondió a un tiroteo en Heritage High School.

Por medio de un comunicado, el departamento de policía local explicó que los estudiantes fueron evacuados y enviaos a las canchas de tenis para que los padres pudieran encontramos ahí.

Por medio de sus redes sociales, el gobernador Ralph Northam explicó que su equipo estaba en contacto con los equipos de emergencia que respondieron en a escuela pero hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el área y seguir todas las instrucciones de la policía.

My team and I are in close contact with first responders at Heritage High School in Newport News.

As more information becomes available, please avoid the area and follow all instructions from law enforcement.

