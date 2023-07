Lo que necesitas saber: Le preguntamos a 100 instituciones del Gobierno Federal, ¿están haciendo suficiente para ser un espacio seguro para la comunidad LGBT+?

Le preguntamos a 100 instituciones del Gobierno Federal sobre acciones afirmativas que realizan a favor de la inclusión a población Diversa, pero todo se queda en papel, en utopía. Solo una institución —de un centenar de cuestionadas— fue reconocida Mejor Lugar para Trabajar LGBT+

México cuenta con el Programa Nacional de Derechos Humanos (2020-2024). Es una política nacional “rectora en materia de derechos humanos” que ofrece una respuesta articulada desde la Administración Pública Federal pues reconoce que se debe atender la crisis que aqueja a nuestro país —incluyendo a población LGBT+.

También existe el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAID) o el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las (PIPASEVM) o el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombre (PROIGUALDAD).



Este andamiaje legal, amparado en los básicos del respeto y la protección de

derechos humanos de todas las personas, reconoce no sólo una herida y herencia tóxica, sino también el retroceso, la violencia sistémica y la vulnerabilidad de personas LGBT+; así como la necesidad de realizar acciones afirmativas al interior de los propios trabajos en el gobierno para revertir el escenario complejo.

Pero, pese a este blindaje utópico de protección en Sopitas.com nos preguntamos: ¿estas políticas públicas son aplicadas en el día a día con acciones concretas al interior del gobierno y de qué manera? ¿Trabajar en el gobierno puede ser una zona segura o de riesgo para personas LGBT+?

Joven, que si me vuelve a repetir la pregunta…

Había una vez una agrupación llamada Human Rights Campaign (HRC), la cual se autodefine “como la organización de derechos civiles más grande de Estados Unidos que trabaja para conseguir la igualdad de las personas LGBT+”, en este sentido, dicha organización ha realizado estrategias para hacer cumplir su objetivo, siendo una de ellas la de certificar a empresas, instituciones u

organizaciones como Mejores Lugares para Trabajar LGBT+.

Este aval no tiene un costo económico para quienes deciden adoptarlo, pero si requiere una inversión de voluntad, tiempo y recursos para realizar las mejoras necesarias al interior de su organización y con ello apostar, en la medida de lo posible, a generar espacios seguros para la comunidad LGBT+

Los criterios de HRC para acreditar ser uno de los Mejores Lugares para Trabajar LGBT+ son cuatro:

La adopción de políticas de no discriminación LGBT+.

La creación de una red de empleadas, empleados y personas aliadas o consejos de diversidad e inclusión.

Que promueva educación y entrenamiento en diversidad e inclusión

Que participe en actividades públicas para apoyar la inclusión de la Diversidad.

A partir de este parámetro, fue que, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; se le preguntó a 100 instituciones del Gobierno Federal lo

siguiente:

Por medio de la presente solicitud, me gustaría saber si han implementado iniciativas en el último año al interior de la institución (que hayan sido

dirigidas a las personas que interactúan de manera cotidiana, ya sea empleados (de base o de confianza), directivos, proveedores y/o alguna otra posibilidad de colaboración laboral) respecto a temas relacionados con población LGBT+. En caso de que esto haya sido así, ¿Qué tipo de

acciones se emprendieron? Solicitud de transparencia que se hizo a 100 instituciones del Gobierno Federal

Después de recibir las respuestas, se consideró que 36 instituciones no reconocieron haber realizado ninguna actividad debido a que simplemente no lo han hecho; o bien, porque su respuesta fue poco clara.

Un ejemplo, la que obtuvimos de la Agencia Espacial Mexicana que respondió: “Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Unidad de Igualdad de Género, no se encuentra en los archivos de este sujeto obligado, toda vez que, no se ha generado, obtenido, adquirido y transformado dicha información no obstante no cuenta con facultades para poseerla (sic)”.

En este grupo de quienes incumplen para fomentar espacios seguros LGBT+ están también quienes no entendieron la solicitud, por ejemplo, Banco Bienestar dijo: “este Sujeto Obligado le requiere a efecto de que aclare y precise a que se refiere con “iniciativas”. Lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de atender cabalmente la presente solicitud (sic).”

En esta misma línea se cita la respuesta de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) que expresó: “…por consiguiente y para estar en posibilidad de brindar la debida atención a su solicitud, se le solicita de la manera más atenta precise a qué iniciativas se refiere, o bien, los documentos sobre los cuales requiere el acceso (sic)”.

Hubo a quienes tal vez se les fue el internet, como el caso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que justificó la no entrega de información debido a que: “en las Oficinas Centrales, Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua, se produjo una afectación una afectación en la infraestructura tecnológica, lo que ocasionó que los equipos de cómputo y la información almacenada se encontrará comprometida, por lo que desde esa fecha, no es posible ponerlos en funcionamiento, ni copiar la información que contienen (sic)”.

¿Respuestas épicas? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) manifestó: “Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia… la Dirección de Administración de Personal se encuentra imposibilitada para proporcionar la información requerida (sic)”.

Entre azul y buenas noches…

Hubo instituciones que reconocieron por lo menos realizar alguna de las condiciones que HRC propone para certificar a los Mejores Lugares para Trabajar LGBT+.

Por ejemplo, sólo 11 de 100 fomentaron redes de empleadas, empleados y personas aliadas o apostaron por la creación de consejos de la Diversidad.

Y es que para Human Rights Campaign es fundamental que “exista un grupo de personas que conviertan en acciones concretas lo planteado en las políticas de no discriminación”, por ello “se espera que la empresa promueva el trabajo de un grupo de personas que sean las responsables de representar y escuchar a las diversidades que conforman la fuerza laboral, así como desde la parte institucional trabajar en consecuencia de su total integración”.

Por otra parte, un total de 55 instituciones de 100 en el Gobierno Federal reconocieron haber promovido educación y entrenamiento sobre diversidad e inclusión, así como también fueron 18 las que participación en actividades públicas para apoyar la causa.

En este entorno de organizaciones que no cubrieron todo el espectro para ser Mejores Lugares para Trabajar LGBT+ destaca lo reportado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) pues mientras la Dirección de Recursos Humanos afirmó no haber implementado iniciativas entre empleados, la Secretaría Académica reconoció que han propiciado la creación de 2 baños neutros al interior de la institución.

De igual manera, la Fiscalía General de la República (FGR) compartió que se atendió a la solicitud de una pareja del mismo sexo conformada por mujeres y a quienes les realizaron una medida de nivelación al otorgarles una licencia de comaternidad, debido a que sólo se tenía contemplado este tipo de permisos de esta naturaleza a parejas heterosexuales que suelen pasar por el proceso de la llegada de un bebé a casa.

Espacios seguros para trabajar en el Gobierno siendo LGBT+, los menos

Para el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) la posibilidad de invertir en programas de capacitación para evitar la discriminación laboral hacia población LGBT+ podría repercutir no sólo en la creación de espacios seguros para la dignidad de las personas, sino también impactaría de manera positiva en la productividad.

La agenda por garantizar espacios laborales igualitarios también se tiene contemplada desde la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, la cual “es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores”.

En este sentido, fueron sólo 5 instituciones (de las 100 consultadas) quienes reconocieron haber logrado tipo de certificación, tal es el caso de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS); Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Fondo de Cultura Económica (FCE); así como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por su parte, el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT); y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJÉRCITO); asumieron tener este distintivo también, pero en un nivel Oro, es decir, que no sólo cumplieron los requisitos básicos que solicita la Norma, sino que tomaron medidas adicionales que fomenten la inclusión, nivelación o acciones afirmativas.

La única institución que dijo ser reconocida por la Human Rights Campaign dentro del ranking Mejores Lugares para Trabajar LGBT+ fue el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

