Lo que necesitas saber: Según el último reporte de Protección Civil, una persona murió y 36 resultaron heridas.

España nuevamente es escenario de un incidente ferroviario… aunque esta vez, un tren se estrelló contra un muro de contención que cayó sobre las vías entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, en Barcelona.

Accidente en Barcelona // X:@mossos

Descarrilamiento de tren en Barcelona deja un muerto y más de 30 heridos

Apenas hace unos días se registró un incidente de trenes en España y nuevamente el país europeo es escenario de un accidente.

Esta vez, un convoy chocó contra un muro de contención que cayó sobre las vías, cerca de la localidad de Gélida, Barcelona. Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.

De acuerdo con el último reporte de Protección Civil de la Generalitat catalana, una persona murió y 36 resultaron heridas, de los cuales 5 se encuentran en estado grave.

Equipo de emergencia para accidente de tren en Barcelona // X:@bomberscat

¿Por qué ocurrió este accidente?

Aunque los trabajos de emergencia aún se encuentran trabajando en el lugar y apenas comenzaron las investigaciones, las autoridades han informado que el muro de contención colapsó debido a las fuertes lluvias registradas.

Este martes 20 de enero el sistema ferroviario español registró múltiples incidentes, desde la caída de un árbol en las vías hasta el descarrilamiento de otro tren en Blanes y Maçanet-Massanes. En este incidente no hubo lesionados.

