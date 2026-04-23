Lo que necesitas saber: Uno de los cambios más importantes que llegarán con esta adquisición será la posibilidad de acceder al ahora llamado "Tren Felipe Ángeles" con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX.

¿Eres de las miles de personas que utiliza el Tren Suburbano todos los días? Esta información te interesa. El transporte que conecta el norte de la CDMX con el Edomex dejará de ser operado por la iniciativa privada y pasará a manos del gobierno de México.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Tren Suburbano será operado por el gobierno de México

Sí, así como lo leíste. El Tren Suburbano —que ahora se llamará “Tren Felipe Ángeles”— dejará de ser operado por iniciativa privada (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y Omnitren).

Durante la mañanera de este 23 de abril, las autoridades anunciaron la adquisición del 51% de las acciones que no pertenecían al Estado mexicano. Con esto, Banobras, Fonadin y sus socios obtienen una participación accionaria del 100 por ciento.

“Ese tren ahora va a operar como un tren a manos del Gobierno y es de común acuerdo. Es decir, de manos de privados a manos del pueblo de México”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero, ¿qué implica este cambio?

Aunque de momento no se revelaron los cambios que tendrá el servicio ahora que será operado por las autoridades, sí se adelantó que se habilitará la posibilidad de acceder al “Tren Felipe Ángeles” con la famosa Tarjeta de Movilidad Integrada.

“Hoy en día no está con la tarjeta integrada, pero vamos a tener los sistemas para que puedan utilizar ambas tarjetas“, resaltó Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras.

Foto: @MetroCDMX

¿Cómo quedan los precios del servicio?

Y bueno, algo que les interesa a los usuarios: el precio. Las autoridades informaron que las tarifas del Tren Suburbano se mantendrán en 11.50 pesos para los tramos cortos y de 26.50 para tramos largos.

Además, adelantaron que el ramal del tren que viajará al AIFA y será inaugurado este domingo 26 de abril tendrá un costo de 11.50 para estaciones intermedias y de 45 pesos para el trayecto completo (solo durante el primer mes).

Después, harán un análisis y ahora sí publicarán las tarifas actualizadas. Aunque aseguraron que buscarán garantizar que sean “más baratas que los medios tradicionales de transporte”.