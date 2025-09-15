Lo que necesitas saber: Estados Unidos pide que la empresa ByteDance se desvincule de Tiktok. Sólo así la app se salvaría del veto del gobierno de Donald Trump

Parece que llegaron a su fin las prórrogas que Trump imponía al posible cierre de TikTok en Estados Unidos. Esta mañana, el presidente republicano adelantó un acuerdo para que la aplicación siga operando.

Secretario del Tesoro de Estados Unidos confirmó inicio de acuerdo

Muy temprano, luego de criticar a la NFL por estarse volviendo “marica”, Trump presumió en Truth Social las negociaciones que se están dando entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. “La gran reunión comercial (…) ha ido muy bien”, aseguró el presidente estadounidense.

Aunque el gran tema era el de los aranceles, sobre eso no dijo mucho Trump (van bien, nomás). Sin embargo, aprovechó para anunciar el progreso en las negociaciones para que TikTok no cierre operaciones en Estados Unidos: “se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. ¡Estarán encantados!”

Trump, presidente de Estados Unidos // X:@WhiteHouse

Aunque no mencionó el nombre de TikTok, minutos más tarde el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que, en efecto, ya hay avances significativos en el acuerdo que llevaría a la app a seguir operando en territorio gringo…

Trump tendrá llamada con Xi Jinping

Recordemos que, para que TikTok no cierre en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha pedido que se desvincule de su empresa dueña, ByteDance… la cual tiene probados vínculos con el Partido Comunista de China, cosa que en Estados Unidos se ha visto como un riesgo a su seguridad nacional (por aquello del uso de la información de los usuarios).

Getty Images

Bessent no ofreció mayores detalles sobre el acuerdo. De acuerdo con el funcionario, Trump estará en comunicación el viernes próximo con el presidente de China, XI Jinping… quizás después de esa llamada, pueda haber más información al respecto.