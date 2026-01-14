Lo que necesitas saber: Entrevistado por The Washington Post, el trabajador que increpó a Trump reveló que fue suspendido.

Ya lo hizo cuando tuvo su época de insultar y humillar a periodistas, sin embargo, no deja de sorprender cómo La Casa Blanca sigue justificando el comportamiento de Donald Trump… ahora ya hasta con señas obscenas.

Donald Trump // Foto: Facebook.

“Protector de pedófilos” le gritó el trabajador

Durante su visita a la planta de ensamblaje de Ford, el presidente Donald Trump fue abucheado y, peor aún, increpado por un trabajador quien le gritó “protector de pedófilos”, en referencia al caso Epstein.

Ante tal nivel de reclamo, Trump no pensó en algo mejor que responder… de la forma en que sólo sabe hacerlo. No con un mensaje en Truth Social, sino gritando “jódete”… y coronando tan elegante contestación “pintando dedo”, con la “Britney señal”… ¡pito!, pues.

Trump pintando dedo a trabajador / Captura de pantalla

De acuerdo con The New York Times, Trump se habría animado a mostrarse en su plenitud ya que estaba fuera de la vista del pequeño grupo de periodistas que acompañó su visita a la planta Ford.

“Respuesta fue adecuada e inequívoca”: Casa Blanca

Sin embargo, Trump olvidó que existen los celulares. Y fue con ayuda de estos que logró quedar inmortalizado el momento que, en primera instancia, dio a conocer el sitio especializado en chismes, TMZ.

Trump visita plata Ford / Foto: @WhiteHouse ·

Cuestionado sobre la muy ñera reacción de Trump, el encargado de comunicaciones de La Casa Blanca, Steven Cheung, calificó al trabajador que increpó a Trump como un “lunático” sin razón alguna para gritarle al presidente.

“Estaba gritando improperios salvajemente en un completo ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, aseguró el funcionario.

De acuerdo con EFE, el trabajador fue identificado como TJ Tabula y, tras el incidente, fue suspendido de su empleo.