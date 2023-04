La escritora E. Jean Carroll ratificó lo que reveló en 2019: Donald Trump abusó de ella. Esta vez, lo hizo al inicio del juicio civil que emprendió en contra del expresidente de Estados Unidos.

“Estoy aquí porque Donald Trump me violó y, cuando escribí sobre ello, dijo que no había ocurrido. Mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para intentar recuperar mi vida”, señaló E. Jean Carroll ante el jurado, en cita recogida por The Guardian.

La escritora, E. Jean Carroll / Foto: Facebook/EJeanCarroll

El testimonio de la escritora se ofreció como parte inicial del juicio civil emprendido en Nueva York contra Trump por el hecho ocurrido en 1996 y, además, por difamación. Esto último, por las declaraciones que el expresidente hizo (la acusó directamente de mentir) luego de que E. Jean Carroll diera a conocer el abuso en un libro.

Trump continúa negando los hechos

Si bien ya lo hizo cuando todavía era presidente (y de una forma por demás humillante: “no es mi tipo”, declaró en su momento), Donald Trump no ha dejado de negar las acusaciones de Carroll. Claro, tratándose del republicano, no son de la forma más civilizada.

Donald Trump en entrevista con Fox News / Captura de pantalla

Esta semana, luego de que comenzó la elección del jurado para el proceso en su contra, Trump emprendió en su red social, Truth Social, los ataques dirigidos a E. Jean Carroll. De acuerdo con el expresidente, las acusaciones de la escritora son parte de una “estafa inventada” y de la “cacería de brujas” que hay en su contra.

Antes de que E. Jean Carroll diera su testimonio, el juez que lleva el caso, Lewis Kaplan, calificó los mensajes de Trump como “totalmente inapropiados” y como un elemento con el que se pudo haber cruzado la línea para intentar manipular al jurado.

¿Qué pasaría con Donald Trump si lo declaran culpable? // Foto: Getty Images

Las recientes publicaciones de Donald Trump podrían convertirse en “una fuente potencial de responsabilidad” para él, advirtió el juez Kaplan… al aire, ya que el expresidente no estaba (y posiblemente ni estará) presente en el juicio.

¿De qué acusa E. Jean Carroll a Donald Trump?

En 2019, la escritora contó en el libro ¿Para qué necesitamos a los hombres? cómo Donald Trump abusó de ella en un probador de los almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York. Este es el hecho que E. Jean Carroll ha llevado al plano legal.

En su testimonio, la también periodista señaló que Trump le pidió ayuda para buscar “algo especial” como regalo para una mujer… algo que ella no vio tan raro, ya que en ese entonces tenía un programa de TV basado en una exitosa columna que escribía en la revista Elle, en la que daba consejos sexuales y de belleza.

Luego de ver varios artículos, Trump la llevó al área de lencería y le pidió probarse un body. Cuando ella estaba en el probador, él entró, la empujó contra la pared y abusó de ella. “Me bajó las medias y su mano, sus dedos entraron en mi vagina (…) Luego introdujo su pene”.

A pesar de que los hechos ocurrieron hace casi 30 años, E. Jean Carroll ha podido llevar a juicio a Donald Trump gracias a una nueva ley que lo permite. Sin embargo, se trata de una demanda civil, no penal. Entre las pruebas que la escritora presentará, estarán los testimonios de dos amigas a las que, en su momento (poco después del abuso), les contó lo sucedido.