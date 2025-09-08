Lo que necesitas saber: En 2023, Trump fue hallado culpable de abuso sexual. No llegó a la cárcel por tratarse de un juicio civil.

Cosas que nunca creímos que íbamos a ver: un presidente de Estados Unidos responsabilizado de abuso sexual y que, en su afán de no recibir castigo, apeló a su inmunidad… pero la Corte no se doblegó y confirma que Donald Trump tendrá que pagarle 83 millones de dólares a la escritora E Jean Carroll.

La escritora, E. Jean Carroll / Foto: Facebook/EJeanCarroll

Indemnización se suman a los 5 mdd que Trump tuvo que pagar tras perder demanda civil por abuso sexual

Este caso viene desde 2019, cuando la escritora E Jean Carroll acusó a Donald Trump de haber abusado de ella… lo cual Trump negó (y de forma humillante). Pues bien, desde 2024, el presidente de Estados Unidos apeló la decisión que lo obligaba a pagarle a la mujer 83 millones de dólares… y, pues sí, se la a-peló.

Una corte federal de Estados Unidos rechazó la apelación que metió el presidente Trump para anular el veredicto que lo obligaba a indemnizar a E Jean Carroll. El mandatario estadounidense exigía que dicha indemnización no se aplicara… apelando a que merecía inmunidad presidencial ante la demanda.

Fotografía Donald J. Trump (Facebook)

“No es mi tipo”, dijo Trump cuando fue acusado por E Jean Carroll

Los 83 melones de dólares se suman a los 5 millones que la escritora le ganó a Donald Trump en 2023, cuando –en caso separado– el mismo tribunal lo declaró responsable de difamación y abuso sexual… algo que, parecía, lo iba a relegar de la carrera presidencial. ¿Pues quién en su sano juicio iba a votar por un delincuente? Peeeeeeeeero, bueno, ahí lo tenemos en La Casa Blanca.

En 2019, cuando la escritora E Jean Carroll denunció que Donald Trump había abusado de ella, lo que hizo el entonces presidente fue simplemente decir “no es mi tipo”… y una sarta de cosas que la mujer acabó por reunir para acusarlo de difamación.