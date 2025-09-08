Lo que necesitas saber:

En 2023, Trump fue hallado culpable de abuso sexual. No llegó a la cárcel por tratarse de un juicio civil.

Cosas que nunca creímos que íbamos a ver: un presidente de Estados Unidos responsabilizado de abuso sexual y que, en su afán de no recibir castigo, apeló a su inmunidad… pero la Corte no se doblegó y confirma que Donald Trump tendrá que pagarle 83 millones de dólares a la escritora E Jean Carroll.

e jean carroll
La escritora, E. Jean Carroll / Foto: Facebook/EJeanCarroll

Indemnización se suman a los 5 mdd que Trump tuvo que pagar tras perder demanda civil por abuso sexual

Este caso viene desde 2019, cuando la escritora E Jean Carroll acusó a Donald Trump de haber abusado de ella… lo cual Trump negó (y de forma humillante). Pues bien, desde 2024, el presidente de Estados Unidos apeló la decisión que lo obligaba a pagarle a la mujer 83 millones de dólares… y, pues sí, se la a-peló.

Una corte federal de Estados Unidos rechazó la apelación que metió el presidente Trump para anular el veredicto que lo obligaba a indemnizar a E Jean Carroll. El mandatario estadounidense exigía que dicha indemnización no se aplicara… apelando a que merecía inmunidad presidencial ante la demanda.

Amnistía Internacional pide investigar ataque de Estados Unidos contra bote venezolano
Fotografía Donald J. Trump (Facebook)

“No es mi tipo”, dijo Trump cuando fue acusado por E Jean Carroll

Los 83 melones de dólares se suman a los 5 millones que la escritora le ganó a Donald Trump en 2023, cuando –en caso separado– el mismo tribunal lo declaró responsable de difamación y abuso sexual… algo que, parecía, lo iba a relegar de la carrera presidencial. ¿Pues quién en su sano juicio iba a votar por un delincuente? Peeeeeeeeero, bueno, ahí lo tenemos en La Casa Blanca.

En 2019, cuando la escritora E Jean Carroll denunció que Donald Trump había abusado de ella, lo que hizo el entonces presidente fue simplemente decir “no es mi tipo”… y una sarta de cosas que la mujer acabó por reunir para acusarlo de difamación.

“Donald Trump me violó”, asegura E. Jean Carroll en inicio del juicio contra expresidente

Muere elemento de la Marina en práctica de tiro
