Trump regresa a redes sociales… con su propia app: Truth Social

En lo que Twitter, Facebook y Tinder lo desbloquean, Donald Trump ya tiene dónde causar bullicio: su propia app, cuyo nombre es tan promisorio como el que le puso a su grupo El super show de los Vázquez. Truth Social… “la verdad social”.

Las operaciones de la red social de Donald Trump comenzaron el pasado domingo. Sin embargo, según reporta The Guardian, fue algo rasposo el inicio, ya que presentó algunas fallas… además de que tiene el pequeño detalle de que, por el momento, sólo está disponible para usuarios de la App Store.

Según el mensaje que se ofrecía a las personas que nomás no pudieron crearse una cuenta en la Truth Social, las fallas de la naciente red social eran debido “a la masiva demanda” (la fila virtual hasta parecía para concierto de Bad Bunny: cerca de 200 mil personas en espera)… lo cual no es imposible de creer, dadas las expectativas que se han creado alrededor del regreso de Donald Trump. No de parte de seguidores, sino de curiosos que nomás quieren entrar a la Truth Social a ver qué ching%/()os dice el expresidente de Estados Unidos.

Hasta el momento no está claro cuántas personas han conseguido acceder a Truth Social. Los afortunados que ya están dentro dicen que el primer mensaje de Trump se limita a anunciar que “nos verá muy pronto”…

Nada concreto. Y no hay cómo: Devin Nunes, encargado de poner en marcha la aplicación de Donald Trump, admitió en entrevista para Fox que Truth Social todavía no es “completamente operativa”… quizás eso se logra hasta finales de marzo.

Pese a lo anterior, según reportan medios internacionales, , Truth Social fue la aplicación más descargada en la tienda de Apple el lunes, lo cual elevó el valor de las acciones de Digital World Acquisition Corp, la compañía responsable de esta nueva aventura trumpiana.

Trump apoya acciones de Vladimir Putin

Pues bueeeeno, en lo que le arreglan su nuevo changarro virtual, Donald Trump fue a la radio a echar sus opiniones sobre lo que ocurre entre Rusia, Ucrania (y Estados Unidos, claro). Para sorpresa de nadie, el magnate republicano se pudo del lado ruso, calificando a Putin de “genio”.

“¿Qué tan inteligente es eso?” Y va a entrar y ser un pacificador. Esa es la fuerza de paz más fuerte… Podríamos usar eso en nuestra frontera sur. Esa es la fuerza de paz más fuerte que he visto. Había más tanques del ejército de los que he visto nunca. Van a mantener la paz bien”, analizó Trump.