Pues sí, otra vez Donald Trump tendrá que entregarse a las autoridades y presentarse ante un juez. Ahora tras ser acusado de siete cargos federales por tener en su poder documentos clasificados.

Ayer, 8 de junio, el fiscal especial Jack Smith decidió ponerle la cereza al pastel de la investigación relacionada con documentos clasificados que fueron retirados de la Casa Blanca, para luego ser encontrados en la mansión de Trump en Mar-a-Lago… así que, con aprobación de un gran jurado en Miami, Florida, el expresidente fue imputado y se espera que comparezca ante un tribunal el próximo martes.

Donald Trump en entrevista con Fox News / Captura de pantalla

¿Ahora de qué se le acusa a Trump?

Según CNN, los siete cargos federales de los que se enterará formalmente la semana que viene, cortesía de un juez son relacionados con la Ley de Espionaje. También se le acusará de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas, entre otros.

Como era de esperarse, el expresidente y más fuerte aspirante a la candidatura republicana para 2024, aseguró que no es responsable de los cargos que se le imputan. “Soy un hombre inocente”, declaró tras darse a conocer la decisión del Departamento de Justicia al concluir la investigación por los documentos clasificados que se encontraron en su mansión de Mar-a-Lago.

Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images // Trump culpable de agredir sexualmente a escritora.

“Este es, sin duda, un día oscuro en Estados Unidos, somos un país en un serio y rápido declive, pero juntos volveremos a hacer grande a Estados Unidos otra vez”, prometió… sacando a relucir su mentalidad de tiburón, al aprovechar el momento (aunque negativo) para su campaña rumbo a la Casa Blanca y, de pasadita, echarle sus cremotas al presidente Joe Biden.

“El corrupto gobierno de Biden informó a mis abogados que he sido encausado, presuntamente sobre el engaño de las cajas de documentos clasificados”, aceptó Trump en referencia a los siete cargos federales que se le vienen… peeeeeeero sin olvidar que, entonces, Joe Biden debería pasar por lo mismo, ya que a él también se le encontraron en su poder documentos clasificados.

“Joe Biden tiene mil 850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, D.C. e incluso más cajas en la Universidad de Pensilvania y documentos regados en el piso de su garaje donde estaciona su Corvette, resguardado por una puerta con el grosor de un papel delgado y abierto la mayoría del tiempo”, reprochó Donald Trump.

Imputación de cargos federales contra expresidente es histórico

Al volver a usar redes sociales para difundir sus mensajes, Trump insinuó que esto de los siete cargos federales que se le imputarán el próximo martes es una forma más de tratar de detener su carrera presidencial. “Por mucho, encabezo entre todos los candidatos presidenciales, demócratas y republicanos, la preferencia electoral en las encuestas para los comicios de 2024”.

De acuerdo con diversos medios internacionales, lo anterior es histórico… pero, ¿pues qué cosa que no haya hecho Trump no es histórica? Al parecer, Estados Unidos no había tenido en su historia un presidente con los niveles tan gandallas y valemadres de Trump.