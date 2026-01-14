Lo que necesitas saber: A poco de que se realice la revisión del T-MEC, Trump invierte en consolidad condiciones laborales favorables para empresas y trabajadores de Estados Unidos en México. Señal de que todavía, aunque él diga que no, hay interén en mantener tratos comerciales con su vecino del sur.

Con Donald Trump una cosa es lo que dice y otra la que hace y el ejemplo de ello lo vemos en cómo trata al acuerdo comercial que tienen Estados Unidos, México y Canadá (el T-MEC)… a cada rato despreciándolo, pero también procurándolo.

Donald Trump, MAGA / Foto: @WhiteHouse

Canadá es quien “lo quiere, lo necesita” al T-MEC

Nuevamente el presidente de Estados Unidos despreció al T-MEC, asegurando que, para él, se trata de un acuerdo comercial “irrelevante” para su administración. “No tiene ninguna ventaja real”, aseguró el republicano.

Esta vez, al despreciar al T-MEC, Trump no cargó en contra de México. Ahora le tocó a Canadá. De acuerdo con Donald Trump, el país de la hoja de Maple es al que le urge que este acuerdo siga: “lo quieren, lo necesitan”, aseguró.

Foto: Especial // La guerra comercial con aranceles entre Estados Unidos, México, Canadá y China.

“El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá”, señaló en palabras recogidas por la prensa durante un recorrido que hizo el presidente de Estados Unidos por la fábrica de Ford Motor de Michigan.

Tampoco “necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, agregó… buena forma de irse perfilando hacia la negociación del T-MEC, la cual se dará este 2026.

Gobierno de Trump invierte para que trabajadores y empresas de EEUU sigan beneficiándose del T-MEC

Pero bueeeeeno, mientras Trump minimiza al tratado en público, a su administración le pide invertir una buena cantidad de millones de dólares para que, en el marco del T-MEC, se fortalezca la aplicación de la ley laboral en México…

Un movimiento de casi 23.4 millones de dólares que, claro, es para beneficio de comercio, empresas y trabajadores de Estados Unidos… y, de paso, al sector privado y trabajadores mexicanos.

Donald Trump en fábrica de Ford / Foto: @WhiteHouse

“Estos proyectos se centrarán en las prácticas laborales que reducen los salarios, distorsionan la competencia y otorgan a los actores maliciosos una ventaja comercial injusta a expensas de los trabajadores estadounidenses”, explica el comunicado de la Casa Blanca.

De acuerdo con la Casa Blanca, los recursos serán administrados por Partners of America y por Creative Associates International, asociaciones especializadas en alianzas transfronterizas y su papel en mejoras de las condiciones laborales de trabajadores estadounidenses.