Chale: Casi 800 personas fueron “vacunadas” contra COVID con agua en Uganda 

En medio del acaparamiento de las vacunas contra COVID-19, a principios de marzo Uganda inició con la campaña de vacunación. Sin embargo, hay una noticia que ha ensombrecido los esfuerzos por garantizar la salud de la población: las autoridades confirmaron que cerca de 800 personas recibieron dosis falsas, distribuidas por un falso personal médico.

¿Neta? Sí, de acuerdo con las autoridades se trató de un grupo de médicos y enfermeras que ofrecieron —claro, a un precio— las vacunas falsas contra COVID-19, mientras Uganda vivía momentos de emergencia ante el aumento de contagios y el gobierno trataba de conseguir los lotes de dosis para la vacunación.

Este caso ya lleva rato en la mira del Ministerio de Salud de Uganda.

A inicios de julio, Reuters publicó el arresto de dos enfermeras y la búsqueda de un sujeto que se hizo pasar por médico. Estas personas vendieron y distribuyeron vacunas falsas a un buen número de personas entre mayo y junio de este 2021.

El modus operandi de este grupo fue convencer a varias empresas que soltaran dinero o que pagaran a su personal para que pudiera ser vacunado.

Las vacunas fueron vendidas entre 28 y 56 dólares —algo así como 160 y mil 120 pesos—, explicó en aquel momento Warren Naamara, jefe de Servicios Sanitarios de la Presidencia, a Reuters.

La voladora le cayó a estas personas en un operativo en un sitio que era utilizado como sus instalaciones. Ahí, la policía encontró registros de que al menos 812 personas habían sido vacunadas con agua. Además de encontrar estas listas, la policía de Uganda halló viales manipulados, etiquetas de vacunas falsas e info falsa de envíos.

Tras este operativo, el gobierno de Uganda envió las vacunas falsas a análisis para estar bien seguro de qué se aplicó.

Los resultados fueron dados a conocer hace un par de días. De nueva cuenta, Warren Naamara salió a explicar que el análisis corrió a cargo de la Dirección del Laboratorio del gobierno en Wandegeya y la Autoridad Nacional de Drogas (NDA) —que a su vez mandó los ejemplares al Instituto Serum de India para que comparara las dosis con las vacunas oficiales.

Y pues nada, el Instituto confirmó que el supuesto lote nunca se distribuyó en Uganda, además de que las etiquetas eran falsas.

Por este caso, el gobierno de Uganda aprovechó para recordar que su chamba es distribuir vacunas gratuitas y para toda la población.

