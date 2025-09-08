Lo que necesitas saber: Esta vacuna contra el cáncer funciona inyectando 4 virus no patógenos (inofensivos) que destruyen las células tumorales y activan el sistema inmunitario del paciente para luchar contra el cáncer.

Cada vez falta menos para que la innovadora vacuna contra el cáncer hecha por Rusia esté lista para su uso, pues a mostrado resultados prometedores en la pruebas preclínicos… tanto que ya se autorizaron los ensayos en humanos.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Vacuna contra el cáncer de Rusia comienza pruebas en humanos

Apenas en abril te contábamos sobre una noticia que cambiaría la vida de millones de personas: el desarrollo de la vacuna contra el cáncer. Ahora, estamos cada vez más cerca de que la cura contra esta enfermedad sea una realidad.

La vacuna rusa EnteroMix ha mostrado resultados positivos en las pruebas preclínicas… y han sido tan buenos, que ha obtenido la autorización de las autoridades para comenzar a realizar pruebas en humanos.

Eso sí, queremos dejarte en claro que esta nueva vacuna aún no está lista para su uso (como diversos medios y posts de redes afirmaban). Así que, como supondrás, habrá que esperar todavía un rato para que la posible cura contra el cáncer salga al mercado.

Foto: Cuartoscuro

Y… ¿Cómo funciona la vacuna?

A diferencia de las vacunas que generan inmunidad contra una enfermedad, EnteroMix funciona de manera diferente, siendo más bien un tratamiento.

Desarrollada en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología de Rusia, la “vacuna” puede causar confusión por su nombre, pues su mecanismo más que prevenir, busca crear un tratamiento para quienes ya tienen cáncer.

Una de sus características es que será diseñada especialmente para cada paciente de acuerdo a su diagnóstico y organismo, inyectando 4 virus no patógenos (inofensivos) que destruyen las células tumorales y activan el sistema inmunitario del paciente para luchar contra el cáncer.