¡Órale! La vacuna Moderna contra COVID funcionaría para niños desde 6 meses

Con la novedad de que este miércoles 23 de marzo, la empresa farmacéutica estadounidense Moderna dio a conocer que obtuvieron resultados positivos de su vacuna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a dos años, y para menores de dos a seis años de edad.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que la farmacéutica Moderna anunció con bombos y platillos que su vacuna contra el COVID-19 tiene resultados positivos para niños de 6 meses a dos años de edad, así como para menores de dos a seis años.

Esto significaría que bebés y niños que van al preescolar en Estados Unidos podrían ser vacunados contra el coronavirus, eso si los reguladores del país vecino también están conformes con los resultados de la compañía de medicamentos.

De hecho, aseguraron que en las siguientes semanas pedirán a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos que autorice dos inyecciones de dosis reducidas para niños menores de 6 años de edad.

También Moderna informó que andan intentando convencer a las autoridades estadounidenses para que autoricen inyecciones de dosis más altas para niños mayores de seis años y para adolescentes de Estados Unidos.

Y es que en el gabacho ya solo faltan de vacunarse contra el COVID-19 18 millones de niños menores de cinco años, ya que son el único grupo de edad que todavía no es elegible para la vacunación contra el coronavirus.

We’re announcing positive interim data from the Phase 2/3 KidCOVE study of our #COVID19 vaccine (mRNA-1273) in children 6 months to under 2 years and 2 years to under 6 years of age.https://t.co/CqdRMSv3Kv pic.twitter.com/whcObVY4CD

— Moderna (@moderna_tx) March 23, 2022