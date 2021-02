Atentos: Así será la vacunación contra COVID-19 en Ecatepec

Hasta el corte del 20 de febrero Ecatepec acumula más casos confirmados (19 mil 095) y muertes (2 mil 477, según la Secretaría de Salud de Edomex) por COVID-19, cifras que lo convierten en la entidad mexiquense más afectada por la pandemia. Y sí, con esos números quizá era algo evidente pensar que dicho municipio será de los primeros en comenzar sus campañas de vacunación.

A partir del lunes 22 de febrero Ecatepec comenzará a aplicar miles de vacunas contra el COVID-19 a los adultos mayores de la entidad. Una noticia que causa entusiasmo entre la población de dicho municipio, pero que también deja muchas dudas sobre donde, cuando y cómo será el proceso para recibir una de las ansiadas dosis.

Si ustedes son de esos confundidos, no se preocupen, que acá les decimos los aspectos más importantes sobre el proceso de vacunación en Ecatepec. Ya sea para que ustedes puedan llevar y/o orientar a sus abuelitos y abuelitas, o bien, por si conocen a alguien que viva allá y necesite conocer esta información.

¿Por qué Ecatepec será el primer municipio en aplicar vacunas?

Como lo mencionamos al principio, Ecatepec es el municipio del Estado de México con más contagios y muertes por coronavirus. Esa fue una razón que llevó al Gobierno Federal a considerarlo como una de las primeras entidades en recibir la inmunización, sin embargo, no fue la única.

Durante la conferencia de este domingo José Luis Alomía, director general de Epidemiología, indicó que Ecatepec no sólo es el segundo municipio más poblado de todo el país, sino que además es la región con el mayor número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Este fue un factor muy importante que la Secretaría de Salud evaluó para decidir que Ecatepec fuera una de las zonas con mayor prioridad en el esquema de vacunación, el cual busca reducir los indices de mortalidad del COVID-19 en todo el país.

Soy de Ecatepec, ¿cómo voy a saber cuándo y dónde me toca recibir la vacuna?

Debemos aclarar que el proceso de vacunación en Ecatepec aparentemente no será igual al que tuvieron alcaldías como Cuajimalpa en la CDMX. Con eso nos referimos a que no se ha indicado que los adultos mayores deban ingresar a un sitio web para saber la hora, fecha y lugar donde recibirán la vacuna. En teoría, les hablarán por teléfono.

De acuerdo con autoridades de Ecatepec, el Gobierno federal ya comenzó a hacer llamadas a los hogares (con ayuda de los datos registrados en Mi Vacuna) para coordinar las citas con los abuelitos y abuelitas de la entidad. A algunos de ellos ya les dieron instrucciones sobre hora, lugar y fecha donde recibirán su dosis.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Habrá diferentes puntos de vacunación

Los beneficiarios deberán acudir a uno de los nueve módulos de aplicación instalados en varios puntos de Ecatepec, los cuales estarán al aire libre y que operarán de 9 de la mañana a 6 de la tarde con todos los protocolos de sanidad. Eso sí, nunca está de más reforzar la seguridad y cargar con cubrebocas, careta y gel antibacterial.

Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter en dónde estarán dichos módulos a los que sólo deberán llegar quienes cuenten con su CITA AGENDADA POR EL GOBIERNO FEDERAL (en otras palabras si no te han hablado ni vayas, evita las aglomeraciones).

#Esperanza | Gracias a una gran coordinación con el @GobiernoMX, mañana iniciamos la aplicación de 200 mil vacunas contra la pandemia de #COVID19.

Comparte este mensaje y recuerda que #LoDamosTodoPorTuSalud.@SSalud_mx @SaludEdomex @SMDIFEcatepec pic.twitter.com/bwlsg6SPMm — Fernando Vilchis (@FerVilchisMx) February 22, 2021

¿Y si aún no me llaman a vacunar?

Antes de que empieces a desesperarte, la jornada de vacunación en Ecatepec durará aproximadamente un mes. La mañana de este domingo, Vilchis Contreras dijo que la entidad mexiquense recibirá las 200 mil dosis de la vacuna china CoronaVac, elaborada por el laboratorio Sinovac, que llegaron a nuestro país el pasado 20 de febrero.

Dicho esto y según las estimaciones del Gobierno Federal que indican hay alrededor de 200 mil adultos mayores en Ecatepec, el primer cargamento de CoronaVac será suficiente para poder inmunizar a los abuelitos y abuelitas de la región.

Se espera que en un lapso de tres a cuatro semanas se logren aplicar todas las vacunas esperadas, así que te recomendamos estar atento a tu teléfono y no entrar en pánico (igual darte una vuelta en esta nota que iremos actualizando con los datos que proporcione el gobierno del Estado de México, Ecatepec, o el mismo Gobierno Federal).

¿Qué debe llevar mi abuelito o abuelita para recibir la vacuna?

Los adultos mayores que sean llamados a recibir la vacuna deberán presentarse en el módulo de aplicación correspondiente con su credencial del INE o del INAPAM (o cualquier otro documento que acredite su edad y domicilio en Ecatepec). También se les pedirá dejar un número telefónico de contacto.

Cabe mencionar que no es obligatorio que les tomen la foto en el punto de vacunación, ni tampoco que les pidan datos como su clave de elector. Así que no se dejen engañar o chantajear por nadie que les diga que necesitan eso para recibir la vacuna (porque ya hay registro de ese tipo de quejas, no vaya a ser).

Muy importante

La vacuna para el COVID-19 es gratuita . Si alguien te habla por parte del Gobierno Federal para agendar una cita, pero te pide datos bancarios o depósitos, no hagas caso. ¡Es un intento de fraude!

. Si alguien te habla por parte del Gobierno Federal para agendar una cita, pero te pide datos bancarios o depósitos, no hagas caso. ¡Es un intento de fraude! Recuerda seguir las medidas de prevención al momento de acudir a la vacuna (sana distancia, uso de gel antibacterial, no tocarse la cara, usar cubrebocas y careta).

al momento de acudir a la vacuna (sana distancia, uso de gel antibacterial, no tocarse la cara, usar cubrebocas y careta). Te recomendamos estar atento/a a las actualizaciones que brinde la Secretaría de Salud y el Gobierno de Ecatepec en las próximas horas.

Con información de: La Jornada, Reforma y El Universal.