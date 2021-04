“Vacunan” con jeringa vacía a mujer de Sonora; fue “error humano”, admite superdelegado

“Nomás va a ser un piquetito, ¿OK?”, le dice el enfermero a la mujer de 95 años que aparece en el video grabado en la jornada de vacunación contra el COVID-19 realizada en Cajeme, Sonora… y, efectivamente, nomás fue el piquetito, porque de vacuna, nada. La jeringa estaba vacía.

La “vacuna” se habría aplicado el pasado 27 de marzo, sin embargo, el video comenzó a circular en las últimas horas (¿dónde más?, en las benditas redes sociales). Como se puede ver en la grabación, la mujer puso su brazo izquierdo para recibir sus dosis contra el COVID-19… pero, pues pura pantomima.

Aunque en redes se polemizó sobre lo que se ve en la grabación,el superdelegado de Sonora, Jorge Taddei Bringas, confirmó la veracidad de las imágenes y justificó la falsa aplicación de la vacuna, señalando que ésta fue por “error humano”.

“Es verídico, nos llegó la información, nos aplicamos a investigar, encontramos al muchacho, el muchacho ofreció disculpas, dice que fue un error humano, que con el cansancio, y sí lo hizo, sí fue cierto“, señaló Taddei Bringas en entrevista radiofónica con el periodista Juan Carlos Zúñiga.

De acuerdo con el superdelegado de Sonora, quien aplicó la “vacuna” fue uno de los voluntarios de la Universidad de Sonora… y la aplicó de esa forma, no porque no supiera que para inyectar hay que poner algo en la jeringa, sino porque no se dio cuenta, a causa del cansancio.

“El muchacho habla de un error humano, nosotros de todas maneras estamos investigando y si alguien tiene información de que haya sido algo malintencionado sería muy lamentable, pero hasta ahorita nos quedamos con la explicación de él”.

En entrevista con @juanczuniga el delegado @JorgeTaddeiB confirma que video en el que se ve inyectan “nada” en lugar de vacuna anticovid a mujer de la tercera si ocurrió en #Cajeme. Aquí parte de las declaraciones 👇🏻 pic.twitter.com/F9S4sz9f1c — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 31, 2021

Taddei Bringas agregó que, tras ser difundida la grabación con la falsa vacunación, se localizó a la mujer que recibió ésta y, ahora sí, se le dio la dosis de a deveras. “Obviamente que nosotros también ofrecemos disculpas y a la señora se le localizó y se le aplicó la vacuna que es lo que realmente nos preocupa”.

No es primer caso de jeringas vacías en las jornadas de vacunación contra el COVID-19. Otros casos han sido difundidos, uno de ellos en Brasil, lo cual acarreó la suspensión de dos enfermeras. Otro más en Colombia, donde el “error” fue evidenciado en el momento y provocó que la enfermera fuera por la vacuna para, ahora sí, aplicar la dosis de Sinovac.

“Yo creo que esa fue un simulacro, para prepararla psicológicamente”, dice la auxiliar que las atiende entre risas.