Luego de que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí informara sobre el primer caso de la variante de India en el estado, la dependencia Federal tuvo que reforzar el mensaje acerca de lo que implica esta situación. ¿Cuál es el seguimiento que se le está dando? y ¿se trata de la misma que está afectando al país asiático? Ante estas preguntas, lo primero que aclaró la Secretaría de Salud es que esta variante es de interés, pero no de preocupación.

¿Eso qué significa? Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, explicó que para la OMS la variante de India ( B.1.617) no representa un mayor riesgo —al que ya representa por sí misma la pandemia.

Y por esta razón, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado a la variante India como “de interés” y no de “preocupación” en todo el mundo.

Variante de India no es de preocupación: Secretaría de Salud

“Se ha detectado un primer caso de esta variante. Es importante, creo, comentar que la variante que se encuentra afectando a la India es una variante de interés, pero no es una variante de preocupación, así es como la Organización Mundial de la Salud, no el gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología, sino la Organización Mundial de la Salud así las clasifica: variantes de interés o variantes de preocupación”.

Esta fue la explicación de Cortés Alcalá en la nocturnera del 2 de mayo ante la pregunta sobre qué sucederá en México y si la Secretaría de Salud tiene un protocolo para atender el caso en San Luis Potosí.

Aquí, Cortés Alcalá detalló que no es necesario realizar un aislamiento especial o específico:

“Se estudia en la vigilancia virológica para la secuenciación, se revisa la sintomatología y no tiene ningún aislamiento específico, ni especial, dado que no representa un mayor riesgo al que ya representa en sí la epidemia completa a nivel tanto nacional como internacional”.

¿Y lo que sucede en India?

Si se trata de una variante de interés, entonces, ¿por qué está en el ojo del huracán?, ¿por qué se considera que ha influido en la situación crítica que vive India?

De acuerdo con Ricardo Cortés, hay que tomar en cuenta el contexto completo de lo que sucede en India y lo que implica la variante.

Va por partes: se sabe que la variante India tiene una mayor capacidad de transmisión —también se estudian tres mutaciones que podrían ser más contagiosas y más resistentes a los anticuerpos. Sin embargo, aún no hay pruebas que lo acrediten.

A eso hay que sumar que este país cedió en la aplicación de las medidas sanitarias, luego de haber transitado sin mayor problema por la primera ola de transmisión de COVID-19.

Hoy vemos el sistema de salud de India colapsado. En este país —habitado por alrededor de mil 300 millones de personas— sufre del desabasto de insumos, equipo médico y la capacidad hospitalaria.

A penas el 1º de mayo, India superó los 400 mil casos de COVID-19 en un sólo día y, de acuerdo con el Ministerio de Salud, más de tres mil personas murieron en 24 horas.

Acá en México, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí ya está analizando si esta variante —que es de mayor transmisión— podría ser contrarrestada con medicamentos y tratamientos.

En lo que México obtiene más información, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí recordó que la única manera de contener la variante India es mediante la aplicación de las medidas sanitarias como: lavado de manos constante, sana distancia y el uso de cubrebocas.

“Estamos en un riesgo, es normal, es muy predecible que se sigan presentando estas variantes”, concluyó Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.