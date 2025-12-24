Lo que necesitas saber: Venezuela también aprobó una ley que impondrá hasta 20 años de prisión a los que apoyen y promuevan los bloqueos navales de Estados Unidos.

En un nuevo episodio del pleito que se traen Venezuela y Estados Unidos, el gobierno de Maduro acusó a Trump ante la ONU de cometer la “mayor extorsión de la historia”… esto tras los bloqueos a los buques petroleros.

Foto: Getty Images.

Venezuela acusa a Estados Unidos de extorsión ante la ONU

Resulta que el representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, acusó ante el organismo internacional de que Estados Unidos quiere imponer una colonia… esto debido a los bloqueos de buques petroleros venezolanos.

“Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia. Un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro nacional, lógica legal y precedente histórico”, agregó.

Eso sí, Estados Unidos no se quedaría callado… y es que minutos antes de la acusación de Venezuela ante la ONU, el embajador estadounidense aseguró que seguirán imponiendo sanciones.

Y como ya hemos venido viendo, el apoyo de Rusia a Venezuela ahí está. El representante ruso calificó los bloqueos como ilegales y aseguró que esta intervención puede ser solo el inicio de operaciones en otros países latinoamericanos.

Incautación de buque petrolero de Venezuela / Captura de pantalla

Venezuela aprueba ley contra bloqueos navales

Como ya te diste cuenta esta situación está lejos de terminar… y en respuesta, Venezuela aprobó una ley para enviar a prisión a los que apoyen y promuevan los actos de piratería y bloqueos de Estados Unidos a buques petroleros venezolanos.

La llamada ‘Ley para Garantizar la Libre Navegabilidad y Comercio contra la Piratería en los Mares del Mundo’ impondrá de 15 a 20 años de cárcel a los que cometan los actos mencionados. En fin, una medida que no hará que el gobierno de Trump cambie de opinión.