Lo que necesitas saber: Esta nueva ley busca dar amnistía a una gran variedad de delitos, entre los que se encuentran la traición a la patria.

Siguen los cambios en Venezuela. Tan solo un mes después de la detención de Nicolás Maduro, el parlamento inició de manera histórica el primero de los dos debates reglamentarios para aprobar una ley de amnistía que abarca los delitos de “traición” y “terrorismo”.

Imagen ilustrativa sobre la ley // Foto: Pexels

Venezuela busca aprobar ley de amnistía por traición y terrorismo

Desde el pasado viernes 30 de enero, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, presentó una ley de amnistía general “que cubra todo el período de violencia política desde 1999 al presente” en Venezuela. Y apenas este 5 de febrero, el parlamento dio el primer paso para aprobarla.

La “Ley de amnistía para la convivencia democrática” busca dar amnistía a una gran variedad de delitos, entre los que se encuentran la traición a la patria, terrorismo e incitación al odio.

Cargos por los cuales miles de personas fueron llevadas a la cárcel durante estos 27 años en los que el chavismo estuvo en el poder.

Imagen ilustrativa sobre la amnistía // Foto: Pexels

¿Qué implica su aprobación?

Esta medida no se aplicaría a las personas condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

En pocas palabras, permitiría la liberación de todos los presos políticos y el abandono de los procesos judiciales en su contra. Un gran cambio político para Venezuela.

Aunque, claro, aún no se puede cantar victoria, pues falta que las autoridades realicen una consulta pública y dos votaciones más para aprobarla.