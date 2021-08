El huracán Grace causó serios estragos en Veracruz y una de las consecuencias ha sido que el regreso a clases presenciales —para este 30 de agosto— será pospuesto en los municipios damnificados.

En la mañanera de este 25 de agosto AMLO fue cuestionado sobre las condiciones para el regreso a clases presenciales en Veracruz, ¿qué medidas van a tomar los gobiernos Federal y estatal además del censo en 24 municipios?, ¿qué harán para que no haya más atrasos?

Posponen regreso a clases presenciales en municipios damnificados de Veracruz

“Donde no hay condiciones, pues no es posible el reinicio de clases, pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz.

Para tener una idea, Veracruz tiene 212 municipios y estamos hablando de 62. Entonces, sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios”.

AMLO tomó en cuenta que de los 212 municipios en Veracruz, 62 resultaron con daños y 24 están en estado de emergencia. Justo en estas zonas se supone que trabajarán las autoridades federales —Sedena, la Marina, Secretaría de Bienestar y Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano)— para reconstruir los caminos, las viviendas y rehabilitar los servicios.

De esta manera, AMLO vio el vaso medio lleno y dijo que la mayoría de los municipios sí regresará este 30 de agosto a las clases presenciales, excepto en las zonas damnificadas.

“Donde no sea posible, pues vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas, para que se vayan creando las condiciones en vivienda, que tengan su techo las viviendas que fueron afectadas por los vientos, sobre todo láminas de zinc en las zonas más apartadas, pobres de Veracruz, en la sierra”, explicó.

Mientras eso sucede, los y las estudiantes que viven en las zonas más afectadas deberán —si es que sus familias tenían contemplado que regresaran a los salones— continuar con las clases a distancia.