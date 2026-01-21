Lo que necesitas saber: La versión de la GN va contra lo que autoridades dijeron inicialmente, incluso mencionando videos: que Leonardo Ariel Escobar pasó los filtros de migración sin problema.

Ante las acusaciones de Leonardo Ariel Escobar, la Guardia Nacional contesta: niega haber golpeado al académico de la IBERO Puebla y aclara que se le detuvo por “no acatar órdenes” de las autoridades migratorios y ponerse agresivo.

Leonardo Ariel Escobar / Foto: Facebook/leonardo.escobarbarrios

Aseguran que Leonardo Ariel Escobar fue detenido por ponerse agresivo con autoridades migratorias

En comunicado, la Secretaría de Defensa Nacional (ahora sólo llamada Defensa) asegura que los elementos de la Guardia Nacional de ninguna manera agredieron a Escobar Barrios… y mucho menos al grado de lesionarlo en tres costillas.

Aunque no consta en registros oficiales, Defensa asegura que la detención en el aeropuerto de Monterrey del ciudadano colombiano de 31 años se realizó a pedido del Instituto Nacional de Migración (INM)… cosa “curiosa”, siendo que tanto la versión de él, como de las autoridades locales en primera instancia fue que pasó el filtro migratorio del aeropuerto sin problema alguno.

Ficha de Búsqueda de Leonardo Ariel Escobar / Imagen: Comisión Nacional de Búsqueda

Pero bueno, ahora se asegura que el académico de la IBERO Puebla se encontraba “en actitud agresiva alterando el orden público y negándose a acatar las indicaciones delas autoridades”.

Defensa señala que al ser detenido y localizado se le realizó revisión médica al académico… y no estaba lesionado

En el comunicado citado por diversos medios, se asegura que, una vez detenido, Leonardo Ariel Escobar fue remitido ante el juez cívico del Centro de Justicia de Apodaca, Nuevo León. Ahí se le realizó la revisión médica de rigor y quedó constancia de que llegó sin golpe alguno, como ahora se acusa.

Al igual que lo relató Escobar Barrios, Defensa señala que éste quedó en libertad el 2 de enero, al cumplirse las 36 horas de arresto por falta administrativa… ¿qué pasó después con él?, sigue siendo un misterio: Defensa sólo indica que se le localizó el 16 de enero en un centro de rehabilitación.

Clínica Féniz compartió su ayuda al colaborador de Ibero

Para seguir rechazando las supuestas agresiones de los de la Guardia Nacional, Defensa señala que, una vez localizado, nuevamente se le aplicó examen médico a Leonardo Ariel Escobar… y nada: no se le detectó lesión alguna.

Sigue sin haber pruebas oficiales de por qué su detención

En el relato que las autoridades de la IBERO Puebla compartieron en conferencia de prensa, Escobar Barrios señala a la Guardia Nacional como principal causante de su desaparición: por detenerlo injustificadamente, golpearlo y aislarlo en la prisión de Apodaca sin haber recibido atención médica a pesar de las lesiones en costillas (las cuales, asegura el académico, son comprobables).

Luego de quedar libre, entre los golpes y los malos tratos, Leonardo Ariel Escobar estaba no en las mejores condiciones y, al parecer, fue por eso que se le negó continuar con su viaje en el aeropuerto de Monterrey. De hecho, acusa que personal de Seguridad de éste lo despojo de sus pertenencias y poco a poco lo fueron alejando de las instalaciones.

Leonardo Ariel Escobar / Foto: Facebook/leonardo.escobarbarrios

Por lo anterior y por la indiferencia y la falta de ayuda de las personas, fue orillado poco a poco a quedar en situación de calle. Golpeado, sin comer y sin ayuda médica, deambuló y se protegió entre la maleza para evitar deshidratarse. Fue así que se le encontró y se le confundió con un indigente, razón por la que fue llevado a un centro de rehabilitación en contra de su voluntad.

De acuerdo con Leonardo Ariel Escobar, demoró alrededor de 10 días en recobrar la capacidad de hablar y de más o menos explicar quién era. Fue así que pudo identificarse y ya que su caso había sido difundido en medios, se logró su localización.