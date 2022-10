A estas alturas, si le siguen la pista a la política mexicana o si pasan un rato en internet, seguro habrán notado que el expresidente Vicente Fox se la vive en redes sociales —peleándose bastante seguido, como mandan los cánones de Twitter—, pero también habrán visto que, regularmente, habla sobre la despenalización de la marihuana.

Es la imagen de una empresa internacional de cannabis y le ha entrado a hablar del negocio que podría crearse en México.

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Pero, ¿cómo es que pasó esto? ¿o por qué terminó impulsando la marihuana hasta que salió de Los Pinos?

“Era una leyenda negra que solo metía drogas a los jóvenes”, cuenta Vicente Fox al hablar de drogas durante su sexenio o años antes. “La marihuana que conocimos en el pasado tenía una imagen pésima donde los carteles y criminales usaban esta plantita, que además es bella, para causar violencia, muerte y sangre por todos lados”.

En 2005 lanzó una operación llamada “México Seguro” usando fuerzas militares contra el narcotráfico.

Durante su sexenio arrestaron a casi 60 mil personas por delitos a la salud. Una investigación calculó que solo 15 de esos eran líderes de carteles, 50 pertenecían a sus estructuras y 71 eran sicarios.

Y ya aprovechando, cuando Vicente Fox era presidente en México se comenzaron a mover los engranes para la despenalización de drogas… pero en otras partes del mundo.

Entre 2000 y 2006, Luxemburgo, Bélgica y Chile quitaron las penas por marihuana, Canadá legalizó los usos medicinales y Portugal comenzó su radical política de drogas en la que ninguna está criminalizada, incluida —por supuesto— la cannabis. La primera iniciativa formal en México se presentó en el Senado hasta 2008.

Foto: Cuartoscuro

Fox se acercó a la mota hasta años después y, no fue en nuestro país, sino en un viaje a Estados Unidos.

“Me fui a Seattle, me treparon en una lancha. Me subieron al bosque y me enseñaron como estaban sembrándola ilegalmente”, cuenta el expresidente. “Eran hippies con aretes, cola de caballo, barba, apestando a chivo”, bromea. Eso sucedió en 2013.

“Al terminar mi administracion creamos el Centro Fox con fines académicos y haciendo esa investigacion encontramos que, si le quitamos fuerza económica a los carteles, podemos reducir su presencia y su violencia”, dice. “Hasta ese momento salgo yo a promover la legalización con una convicción total”.

¿Mejor tarde que nunca?

A pesar del historial de su gobierno, ya con más 15 años fuera de Los Pinos, Vicente Fox habla de despenalizar las drogas en México.

“Son equivocadas las prohibiciones, producen más morbo“, dice. “Lo que funciona es la regulación, que regules como se consume el alcohol, el consumo de azuúcar o los cigarrillos. La palabra clave aquí es regulación y eso es lo que hacemos”

Si se lo estaban preguntando, Vicente Fox admite que sí le entra… aunque no la fuma.

“Yo consumo una pomada”, dice, después de las operaciones de columna que ha tenido. “Una frotadita que me hace Martita en la espalda, con esa pomada santo remedio. Igual para dormir, a mis 80 años, me echo mis 3 o 4 gotitas”

Foto: Cuartoscuro

¿Y por qué hablaríamos de marihuana con Vicente Fox? Pues porque ahora le entra al activismo, o al menos es uno de los rostros principales de CannaMéxico 2022 que se llevó a cabo en el Centro Fox con más de 2 mil personas para hablar de marihuana, de regulaciones, de mercado o incluso de aplicaciones médicas.

“En México estamos con luces y sombras, vamos a la mitad del camino”, cuenta el expresidente. “Nos estamos perdiendo cuantiosas inversiones; nos estamos perdiendo la oportunidad de investigar y desarrollar productos médicos y de salud; estamos perdiendo miles de empleos y de impulsar el crecimiento económico”.