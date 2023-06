El próximo lunes 12 de junio pintaba para que muchos no se perdieran la ‘Mañanera’ de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues Vicente Fox había confirmado su asistencia para acompañar a Xóchitl Gálvez. Algo que no ocurrirá por decisión propia. ¡¿Qué?

Como recordarán, el pasado 8 de junio les contamos que luego de muchos intentos, Xóchitl Gálvez logró que un juez ordenara a AMLO concederle el derecho de réplica en la conferencia que ofrece tooodas las mañanas de lunes a viernes.

AMLO en mañanera / Foto: Presidencia

Xóchitl Gálvez va a ir a la mañanera de AMLO por su “derecho de réplica”

Resulta que la senadora del PAN quiere ir a desmentir varias cosas que AMLO ha dicho (especialmente las que ha mencionado sobre ella), aunque López Obrador dijo que se reservaban el derecho de admisión a menos que una autoridad prácticamente lo obligara.

“Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y, si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía”, dijo AMLO en una mañanera al saber que la senadora había obtenido un amparo para asistir a la mañanera.

Xóchitl Gálvez confirmó que asistirá a la mañanera el 12 de junio. Foto: Twitter

Fox había confirmado su asistencia para acompañar a Xóchilt Gálvez a la mañanera

La cosa pintaba para ser mejor que un episodio de ‘Laura en América’ cuando la noche del sábado 10 de junio, Vicente Fox anunció a través de sus redes sociales que acompañaría a Xóchitl Gálvez a la mañanera del próximo lunes 12 de junio, en Palacio Nacional.

“AHI ESTAREMOS!!”, escribió Vicente Fox al citar el tuit de un usuario identificado como Carlos Moris, quien mencionó iba a acompañar a Gálvez para entrar a la mañanera de este próximo lunes y poder tomar el micrófono con la intención de que AMLO resuelva sus dudas.

Vicente Fox ya se había apuntado para ir a la mañanera con Xóchitl Gálvez. Foto: Twitter

Xóchitl Gálvez dijo que Vicente Fox la acompañará… pero de lejitos

Pero como al tío que no quieres invitar a tu fiesta, parece que a Vicente Fox lo batearon para asistir a la mañanera. Y no fue precisamente AMLO, sino Xóchitl Gálvez, quien indicó a través de Twitter que Fox la acompañará “a la distancia” para la conferencia del 12 de junio.

“Quiero precisar que el expresidente Vicente Fox me confirmó que su apoyo es a la distancia. No me acompañará el próximo lunes”, escribió Gálvez al confirmar que Fox no irá a Palacio Nacional. Algo que el expresidente no comentó después en redes sociales.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

No pues es que, ¿se imaginan después de mucho intentarlo y que su visita a la mañanera salga mal por culpa de alguien? Sea como sea, seguro la decisión de Vicente Fox fue para bien y habrá que checar lo que ocurra con Xóchitl Gálvez en la mañanera de mañana…