La ‘mano de Dios’ y el recuerdo de la última vez que Inglaterra jugó en Ciudad de México

Lo que necesitas saber: Inglaterra nunca ha ganado jugando en Ciudad de México y ha tenido cuatro oportunidades para ello

Inglaterra regresa al Estadio Ciudad de México por primera vez en 40 años. ¿Recuerdas cuándo fue la última? Sí, ocurrió en el Mundial de México 86, cuando todavía era el Estadio Azteca, contra la Argentina de Diego Armando Maradona.

Foto: MexSport

¿Cuántas veces ha jugado Inglaterra en el Estadio Ciudad de México?

Inglaterra ha jugado cuatro veces en total en el Coloso de Santa Úrsula, dos contra México y dos contra rivales sudamericanos. Su historial es de apenas 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas.

1969: México 0-0 Inglaterra

1985: México 1-0 Inglaterra

1986: Inglaterra 3-0 Paraguay

1986: Argentina 2-1 Inglaterra

Como ves, el último partido de Inglaterra en Ciudad de México fue contra Argentina en el Mundial de 1986. Ese duelo está guardado en la historia como un encuentro icónico, pues ahí se dio uno de los mejores goles en mundiales y también una trampa que se volvió mítica.

La última vez que Inglaterra jugó en el entonces Estadio Azteca

Fue un partido con una carga política y social muy fuerte, pues apenas cuatro años antes tuvo lugar la Guerra de las Malvinas entre ambas naciones. En la cancha, fue Maradona quien definió el rumbo del encuentro.

Corría el minuto 51 cuando vino la que, quizá, es la jugada más emblemática en la historia de los mundiales: la ‘mano de Dios’. El Diego saltó para intentar cabecear un balón por aire que su rival le puso sin intención, luego de que el propio Maradona llevara la esférica con maestría entre varios ingleses. Pero no remató con la cabeza, sino con la mano.

Cuatro minutos después, vino otro gol legendario, pero esta vez completamente legal.

Maradona tomó el balón detrás de medio campo y dio un giro espectacular para quitarse a dos rivales; avanzó varios metros antes de hacer una faena para quitarse a uno más, entró perfilado ante el arquero a quien también se llevó, y finalmente mandó la pelota al fondo de las redes rodeado de ingleses. Es natural que se haya ganado el título de ‘gol del siglo’.

Gary Lineker descontó por Inglaterra, pero el daño estaba hecho. Así terminó la participación inglesa en el Mundial de 1986, y comenzó una ausencia de 40 años sin pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula.

Ahora vuelven para enfrentar una vez más a México, en octavos del Mundial 2026. Ojalá no tengamos que hablar de su primera victoria en el Estadio Ciudad de México.