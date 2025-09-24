Todo sobre la visa H-1B de Trump y quiénes tienen que pagar 100 mil dólares

Lo que necesitas saber: Se trata de una especie de impuesto al talento extranjero e impacta en las compañías especializadas en tecnología que contratan especialistas extranjeros.

Que no cunda el pánico, si es que vieron la nueva de Donald Trump: el nuevo precio de la visa americana o, bueno, de uno de los tipos o categorías que manejan para sus visas. Se trata de la visa H-1B y por acá les contamos por qué ha causado tanta confusión y también incertidumbre.

Sobre todo entre empresas especializadas en informática, tecnología, salud y hasta en el sector educativo de Estados Unidos.

O sea que si ustedes sólo quieren dar el rol por Estados Unidos en calidad de turistas, esto de los cien mil dólares por visa no aplica.

Visa americana H-1B de Trump

Es un tipo de visa estadunidense creada por la Ley de Migración de 1990 en el gobierno de George Bush —quien llegó al poder abanderado por el Partido Republicano, tal cual Donald Trump. ¿Para?

El chiste de la visa H-1B es darle luz verde a la entrada de profesionales extranjeros con conocimientos técnicos especializados.

No se trata de una visa para migrantes, sino de trabajo y está dirigida para aquellas empresas especializadas en informática y tecnología para contratar talento extranjero.

La visa H-1B, por cierto, no funciona como pase automático para aquellos profesionales que quieran quedarse de manera permanente en Estados Unidos.

Si así lo desean, entonces tienen que hacer otro tipo de tramites y pasar otro tipo de estatus de migración —aunque eso sí, suele suceder que las mismas empresas pueden promocionarlos para obtener la green card o residencia.

¿Quiénes tramitan y pagan las visas H-1B?

Las empresas interesadas en contratar a profesionales extranjeros especializados en tecnología.

Esto es así: cada compañía debe presentar su solicitud y pagar el precio por la emisión de la visa H-1B.

Antes del anuncio de Donald Trump, la visa H-1B estaba en 215 dólares, alrededor de 3 mil 945 pesos.

Y, ¿qué hay del trabajador? El profesional extranjero debe cumplir con los requisitos de la oferta de trabajo, pero va de nuevo, el puente y quien debe cubrir las tarifas y otras obligaciones financieras es la empresa.

Por otra parte, las universidades y organizaciones dedicadas a la investigación quedan exentas de cualquier pago.

¿Cuáles son esas empresas?

Desde Google hasta Meta pasando por Microsoft o IBM. Estas empresas suelen contratar a ingenieros, ingenieras, investigadores, desarrolladores de programación, científicas y científicos más chipocludos del condado mundial. En especial, de India.

De acuerdo con The New York Times, cada año Estados Unidos aprueba 65 mil visas H-1B a profesionales con licenciatura y 20 mil para personas con maestría.

¿Qué hizo Trump?

El viernes 19 de septiembre, Trump anunció el aumento del precio de la visa H-1B a… ¿cien mil dólares?

Sí, y esta medida se ha visto como una especie de impuesto al talento y especialidades extranjeras.

Sin embargo, para intentar calmar a las empresas, la Casa Blanca aclaró que este aumento a 100 mil dólares (casi, casi un millón 835 mil pesos) no aplica para los profesionales que ya tienen su visa H-1B. La aplicación, por cierto, entró en vigor el domingo 21.

¿Por qué?

Es un poco extraño que un presidente el Partido Republicano le diera luz verde a las visas H-1B y otro del mismo partido imponga un impuesto de locura. Pero así son las cosas con Trump.

¿Cuál fue la causa? En Estados Unidos existen grupos conservadores, los mismos republicanos, que aseguran que estas visas sólo se usan para contratar a trabajadores extranjeros por un salario más bajo que el percibido por las/los estadunidenses.

El argumento entonces, es que supuestamente no se trata de una práctica justa, pese a que de las 163 millones de personas con empleo, 73 mil fueron vía el programa de las visas H-1B.

La Gold Card

El anuncio de la visa H-1B sucedió a la par de otros que también causaron ruido —y que, de hecho, ya había presentado en abril de 2025.

Se trata de la Gold Visa, Gold Card, Tarjeta Dorada o Visa Dorada de Trump que abre las puertas a los extranjeros millonarios para que vivan y trabajen en Estados Unidos si… la tramitan.

Esta Visa Dorada no es otra cosa que un nuevo tipo de visado que remplaza a las visas EB1 y EB2.

Estas visas suelen ser tramitadas por personas consideradas por Estados Unidos como de “valor excepcional”.

Estados Unidos también puso a la venta la Tarjeta Platino, que tiene más peso o poder que la Tarjeta Dorada. ¿Pooooor? Ah, pues porque le permite a esas personas millonarias estar en Estados Unidos sin tener que pagar determinados impuestos y durante un periodo específico. ¿Ustedes qué opinan de los cambios de Trump para las visas?