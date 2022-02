Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, afirma que tomará las armas porque “no hay otra opción”

En 2014, Vital Klitschko se convirtió en alcalde de Kiev, capital de Ucrania, así como jefe de la Administración estatal de la ciudad.

La mañana de este jueves, durante una entrevista para el programa de ITV, Good Morning Britain, el alcalde, escampen de peso pesado e integrante del Salón de la Fama, puso sobre la mesa la posibilidad de tomar las armas para entrarle a la defensa del territorio.

“Ya es una guerra sangrienta. No tengo otra opción. Tengo que hacer eso. Lucharía“.

El funcionario explicó que todo esto es una pesadilla, que se trata de una gran estrategia de Rusia no solo contra Ucrania sino contra toda la región y que lo que quieren es reconstruir la Unión Soviética.

“Nos quedamos frente a uno de los ejércitos más grandes y más fuertes del mundo pero tenemos que defender nuestras familias, defender nuestro país, nuestras ciudades“.

El exboxeador explicó que por el momento están trabajando en conjunto con las fuerzas militares ucranianas y la policía para proteger los puntos críticos de la ciudad de Kiev, así como las instalaciones de suministro de calefacción, gas, electricidad y agua.

Afirmó que así como miles de ucranianos han salido para enlistarse en el ejército para tomar armas y defender a sus familias, él y su hermano harán lo mismo porque no hay otra opción ante el avance de Rusia. Eso sí, pidió al Occidente que no dejen solo a Ucrania y que todo se respalde con fuertes sanciones.

El hermano de Vitali, Vladimir, quién también es escampen de peso pesado y miembro del Salón de la Fama, se enlistó en el ejército como reserva a principios de febrero cuando el conflicto comenzó a escalar a niveles preocupantes.

Por medio de un video, los hermanos Klitschko, pidieron el cese al fuego por parte de Rusia porque esta situación ya se convirtió en una tragedia y en un asunto muy sangriento y doloroso.

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…

[📽️ @Vitaliy_Klychko & @Klitschko] pic.twitter.com/uVG4NqtCff

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 24, 2022